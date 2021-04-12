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华硕 ZenFone 7 系列手机获得 Android 11 更新，取消单手操作模式

2021/4/12 15:29:04 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家4月12日消息 据外媒 XDA 论坛消息，华硕 ZenFone 7 系列手机近日获得了 Android 11 系统更新，内置的多款应用进行了改善，取消了单手操作模式，除此之外还提供了其它改善。

该系列手机于 2020 年 8 月正式发布，其特点是搭载可翻转摄像头模块，主摄 64MP，可以翻转后充当前置摄像头。ZenFone 7 标准版搭载高通骁龙 865 处理器，而 ZenFone 7 Pro 搭载骁龙 865+。两款手机的系统版本号一致，均为 30.40.30.96，但是安卓安全补丁包的日期为 2021 年 3 月 5 日，而不是 4 月。以下为部分更新日志：

  1. 系统内核升级至 Android 11。

  2. 自带应用联系人、电话、文件管理器、计算器、时钟、相册、天气、录音机、设置、数据传输、数据备份等 App 进行了更新。

  3. 支持 App 单次权限控制，改进文件访问权限控制，提供自动重置权限功能。

  4. 支持飞行模式下开启蓝牙。

  5. 调整 Android 11 通知栏的样式，支持显示正在进行对话的通知。

  6. 移除系统的单手操作模式。

  7. 调整快速设置面板界面，支持媒体控制。添加了附近共享功能。

IT之家了解到，官方表示一些第三方应用还不支持 Android 11，建议用户升级系统前备份数据。

华硕 ZenFone 7 系列手机配备 5000mAh 电池，支持 30W 快充，屏幕搭载 6.67 英寸 FHD+ AMOLED 屏，刷新率 90Hz。这款手机发售时约合人民币 5165 元起。

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关键词：华硕ZenFone

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