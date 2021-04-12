徐直军：华为与三家车企合作打造 3 个汽车子品牌，今年 Q4 开始陆续推出

IT之家4月12日消息 HAS 2021 华为全球分析师大会在深圳召开。华为轮值董事长徐直军表示，华为与三家车企合作打造 3 个汽车子品牌。今年四季度开始，华为将陆续推出子品牌汽车。

徐直军表示，华为不造车、帮助车企造好车的决策是经过多年的讨论。这个战略至今没有改变，华为会选择合作伙伴，赋能车企。华为目前已与三个伙伴合作，将推出三个品牌的智能汽车。

一是北汽新能源，打造 ARCFOX 极狐品牌，今年第四季度开始，未来有一系列车推出市场；另外分别是重庆长安，以及广汽。但两个品牌的名称还未确定。

徐直军表示，华为联合推出的智能汽车产品会带有华为 inside 的标识，但并不是所有车型都会使用，而是只有使用了华为自动驾驶方案的汽车才会使用。

近期，华为智能汽车解决方案 BU 官方微博预热了 ARCFOX 极狐阿尔法 S，定位新一代智能豪华纯电轿车，4 月 17 日上海发布，邀你见证全球自动驾驶新标杆。

IT之家获悉，2020 年 12 月，华为正式发布其设计开发的 96 线中长距激光雷达产品。华为的激光雷达应用场景丰富，实际行驶过程中的远距小障碍物、近距离加塞、近端突出物、隧道、十字路口左拐、地库等，都不在话下，并且兼具高速车辆检测能力。另外，华为智能汽车解决方案 BU 总裁王军透露，华为未来计划将激光雷达的成本降至 200 美元，甚至 100 美元。

北汽蓝谷 ARCFOX 极狐αS HBT 车型将采用为最为先进的三颗激光雷达搭载方案。HBT 还将同步搭载 6 个毫米波雷达，12 个摄像头，13 个超声波雷达，同时搭载算力可达 352Tops 的华为芯片，形成 L3 级以上的自动驾驶解决方案。

《徐直军回应 “小米都造车了，华为为什么不造车”：2012 年起进行汽车相关研究，将打造 3 个合作汽车子品牌》