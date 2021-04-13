360 搜索回应 “被北京市监管局处罚 200 万”：诚恳接受，坚决服从，积极整改

IT之家4月13日消息 北京市市场监管局今天对今年中央电视台 3·15 晚会曝光的 360 搜索发布虚假违法广告案完成立案调查，对北京好搜点睛科技有限公司依法做出罚款 200 万元的行政处罚决定。

对此，360 官方发布公告称，诚恳接受，坚决服从，并积极配合相关部门进行整改，全力保障消费者的合法权益。

IT之家获悉，今年 3 月 15 日晚，央视 3·15 晚会曝光了 360 搜索涉嫌发布虚假违法医疗广告后，北京市市场监管局会同朝阳区市场监管局立即赶赴 360 公司总部，连夜开展现场核查。经询问 360 公司总部相关负责人及工作人员，确定违法广告发布主体为 360 全资子公司——北京好搜点睛科技有限公司。

经查，涉案广告代理商在代理并上传广告过程中，需要通过 “360 点睛软件”提交北京好搜点睛科技有限公司审核通过后方可发布。但该公司未落实广告审核发布制度，未对已发布的广告内容进行核对，造成发布虚假违法广告的事实。该公司上述行为违反了《中华人民共和国广告法》第四条、第二十八条、第三十四条等相关规定，北京市市场监管局依据《中华人民共和国广告法》第五十五条规定，对该公司做出顶格罚款 200 万元的处罚决定。相关广告代理商涉嫌违法的案件线索已移送属地市场监管部门处理。