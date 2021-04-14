DigiTimes：苹果供应商已大大提高 mini-LED 良率

IT之家4月14日消息 苹果今天宣布，它将在北京时间 4 月 21 日（星期三）凌晨举行线上发布活动，预计此次发布会上将推出的新品之一是配备 Mini-LED 显示屏的新款 iPad Pro。

供应链媒体 DigiTimes 报道称，苹果供应商 Ennostar 已大大提高了 mini-LED 芯片的良率，并有望从本月晚些时候开始扩大其新 iPad Pro 的产量。这与分析师郭明錤公布的时间相吻合。郭明錤此前表示，新 iPad Pro 将于 4 月中下旬开始量产。

IT之家了解到，彭博社曾报道，苹果计划在 4 月下半月推出新的 iPad Pro 机型。据称，Mini-LED 面板将是新款 12.9 英寸型号独有的，而 11 英寸和 12.9 英寸型号均有望搭载与 Mac 中的 M1 芯片水准的 A14X 芯片。早期的爆料还表明，蜂窝机型还将获得 5G 网络的支持。

彭博社表示，由于新品良率不佳，苹果新的 12.9 英寸 iPad Pro 可能会在发布会之后很久才进行交付，并且限量发售，除非 Ennostar 之类的供应商设法迅速提高产量。

彭博社在今天的一份后续报告中提到，苹果也在开发其期待已久的 AirTags 追踪器和经过重新设计的 iMac，但尚不确定这些产品是否会在 4 月 20 日的活动中推出。此外，还有传言称，新的 Apple TV 将配备更强的芯片、重新设计的遥控器和更强的游戏性能。