苹果向 SEC 发出呼吁：建议出台新规要求企业披露排放信息

北京时间 4 月 14 日消息，据报道，根据苹果公司副总裁丽莎・杰克逊（Lisa Jackson）发布的一条 Twitter 消息，该公司周二呼吁美国证券交易委员会（SEC）出台新规，要求公司披露有关排放的信息，其中包括来自“价值链”的信息。

波士顿气候倡导组织 Ceres 的高级项目总监维娜・拉马尼（Veena Ramani）表示，这番言论是到目前为止，大型上市公司就需要披露哪些信息的问题开出的最具体的“处方”。

美国证券交易委员会在上个月表示，该委员会将就公司应该如何报告温室气体排放和其他气候因素的问题征求意见。

投资者已经向利用环境、社会和治理因素选股的基金投入大量资金，但由于缺乏共同的标准，很难对这些基金的运营情况进行比较。

杰克逊曾担任美国环境监管官员，她在周二发布的 Twitter 消息中表示，苹果公司“认为美国证券交易委员会应该出台新规，要求企业向公众披露经过第三方审计的排放信息，涵盖直接和间接排放的所有范围，以及价值链的排放信息”。

“价值链”一词似乎指的是所谓的“范围 3”（Scope 3）排放，即其他各方使用一家公司的产品所产生的排放，而要求公布这些数据的呼吁可能会引发争议。埃克森美孚公司在今年 1 月首次报告其“范围 3”排放时写道，该数据“不是那么确定，也不太一致，原因是其包括了一家公司的产品的消费和使用所产生的间接排放，而这种排放不在该公司的控制范围之内”。