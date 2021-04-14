NASA 火星直升机首飞再被推迟，需要重新安装飞行控制软件

4 月 14 日消息，当地时间周二，美国宇航局 (NASA) 宣布，“机智号”直升机在火星上的首次飞行被第二次推迟，原因是需要重新安装其飞行控制软件以修复此前出现的计算机软件故障。

机智号的火星首飞原定于 4 月 11 日进行，但 NASA 在此前的测试中发现飞机旋翼存在问题，为此试飞被推迟到 14 日。NASA 周二宣布，在对问题进行分析后，决定将首飞时间再次推迟。

该机构发推文称：“机智号目前状态良好，其电力和通信等重要系统都运行正常，但它需要更新飞行软件。虽然软件的开发很简单，但验证和安装需要时间。我们将在下周确定新的飞行日期。”

NASA 官员表示：“我们相信任务团队有能力克服这一挑战，为机智号在另一个星球上进行历史性的首次受控动力飞行做好准备。”

机智号于 2020 年 7 月 30 日搭载毅力号火星车从地球发射升空，今年 2 月成功抵达火星轨道。此后，这架直升机随同火星车降落在火星表面，展开太阳能电池板为自己供电，并为 11 日的首次试飞做准备。然而，在旋翼测试过程中，机载计算机发生了故障。

故障发生在直升机试图从“飞行前模式”切换到“飞行模式”时。NASA 表示，有必要进行软件更新来解决这个问题。该机构现在必须开发、测试新软件，并将其上传到飞行控制器上。然后，任务团队必须重新启动机智号，以继续按照原定计划测试。

软件故障推迟了机智号的首次短暂试飞。NASA 计划是让这架直升机升空 3 米左右，盘旋大约 30 秒钟，然后安全降落在适当的位置。对于地球上的无人机来说，这是非常容易完成的任务，但在距离地球超过 1.6 亿公里的红色星球上，这将是一项具有挑战性的壮举。

火星大气层比地球的稀薄，约后者的 1/100，这使得飞行器的起飞和飞行变得更加困难。为了解决这个问题，机智号的旋翼转速需要达到每分钟 2500 转，这比地球上的载客直升机快得多。此外，由于火星距离地球太远，信号延迟时间过长，通过地球遥控测试显然不现实。为此，整个测试过程必须能够自动进行。

NASA 希望机智号在 30 天内进行五次空中演示，而且每次都要比前一次更具挑战性。第一步是证明机智号可以飞行，最终是测试它能飞多远。机智号的目标是增加 NASA 探索其他行星的方式。

NASA 机智号火星直升机项目主管戴夫・拉弗里 (Dave Lavery) 说：“当我们探索火星表面时，我们可能会发现，对于火星车来说，地形太危险、距离太远或范围太大，无法有效或高效地完成这项工作，机智号或许可以弥补这些缺陷。”

一旦确定新的试飞日期，NASA 计划提前将机智号的飞行计划传送到火星，等待直升机重启并执行预定任务，并发回有关其性能的信息。