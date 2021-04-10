NASA 收到毅力号探测器的第一份火星天气报告

IT之家 4 月 10 日消息 美国宇航局（NASA）此前曾详细介绍过，2 月中旬登陆火星的 “毅力”号探测器配备了一套名为 “火星环境动态分析仪”（MEDA）的系统。该系统旨在收集 “毅力”号火星车在杰泽罗陨石坑位置的当地 “天气报告”，然后将数据发回给地球，本周 NASA 已经收到毅力号探测器的第一份火星天气报告。

美国宇航局解释说，其 MEDA 团队于 2 月 19 日首次启动该系统半小时。当天晚些时候，该团队收到了该系统的第一批数据，确认它在与 “毅力”号漫游车一起降落到红色星球的过程中幸存下来。

这套系统重量为 10 斤，配备了许多传感器，使它能够测量很多大气条件，以及任何时间的尘埃水平，包括相对湿度、压力、风力、空气温度、辐射和地面温度都可以测量，无论漫游车是否睡着，它都能每小时唤醒自己记录数据。

NASA 表示，利用 MEDA 的第一批数据，其团队整理出来了第一份来自红色星球杰泽罗陨石坑的天气报告。在系统测量开始时，火山口的温度是凛冽的 - 20 摄氏度；半小时后，温度降至 - 25 摄氏度。

该团队能够将这些数据与盖尔陨石坑那边的好奇号漫游车的 REMS 系统发送的大气信息进行对比，揭示出杰泽罗陨石坑当时的大气更加晴朗。研究人员还能够用该系统确认他们的预测模型，该系统测得的大气压力为 718 帕斯卡。

▲毅力号和机智号直升机合影

IT之家了解到，虽然好奇号也有 REMS 天气监测系统，但 NASA 指出，毅力号的 MEDA 系统拥有一些重要的升级，包括除了表面温度外，还能测量多个高度的温度，另外它还能测量火星表面附近的 “辐射预算”。MEDA 也比 REMS 更耐用，并将在未来几年提供定期测量，供专家们使用。