NASA 宣布将从零开始为电动飞机打造固态电池

IT之家4月10日消息 根据美国航空航天局 NASA 消息，该机构的电池研发部门 SABERS，决定从零开始为电动飞机打造固态电池。研发部门的目标是打造比现有锂离子电池具有更高能量密度的新型电池，并且不会随时间推移而损失容量，起火风险也会更低。

SABERS 首席研究员 Rocco Viggiano 表示，“我们将从零开始研发一种新型电池，以便适应电动飞机的使用工况和性能要求，而不是在现有电池中进行选择。”实时证明，固态电池符合该项目的要求，因为其不会有液体，降低了风险。

SABERS 决定开发固态硫硒电池。这种电池相比锂电池体积更小、能量密度更高，在受到冲击后也可以继续使用。此外，这款电池的好处是利用廉价并易获得的硫元素，能够降低成本。这种固态硫硒电池利用到了一种 NASA 此前研发的 “多孔石墨烯”材料，具有非常高的导电性，并且质量十分轻。研究人员表示，传统固态电池的放电能力十分低，但这种电池将放电能力提高了近一倍，并且未来可以继续提高。

IT之家获悉，SABERS 表示目前的电动车用锂电池安全标准要比航空器低，该研究机构表示有五个因素至关重要，分别是安全性、能量密度、放电率、封装设计和可扩展性。