首辆支持苹果 “查找”的自行车，苹果和 VanMoof 合作调试了九个月

4 月 14 日上午消息，上周，苹果公司宣布启动第三方配件支持其 “查找”网络，首批产品中有两辆 VanMoof 生产的电动自行车。有外媒挖掘了他们与苹果合作的背后细节。

鉴于 VanMoof 的总部位于荷兰，荷兰网站 iCulture 的主编 Gonny van der Zwaag 有机会跟 VanMoof 的产品设计主管 Job Stehmann 聊天，主要话题就是关于这次跟苹果的合作。

Stehmann 透露，当苹果在 WWDC 2020 上首次宣布其 “查找”网络支持第三方产品，一名 VanMoof 工程师就在苹果开发者论坛上发布了一条消息说这是一个有趣的功能。当时，苹果也在积极寻找合作伙伴，两家公司很快开始合作，每周进行一次远程会议。

VanMoof 为苹果公司提供了许多自行车原型供评估。鉴于 VanMoof 在旧金山设有办事处，因此该公司根据需要将自行车直接运送到苹果公司工程师的家中。他说，尽管在开发过程中遇到了一些麻烦，但苹果从来没有施加太大压力。

芯片放置的位置

Stehmann 说，“查找”本来纯粹是一种软件功能，自行车内部也原本没有特殊芯片，苹果公司和 VanMoof 花费了大约 9 个月时间来调整软件和装配。

所以在 4 月 7 日之后购买的所有新 VanMoof S3 和 X3 电动自行车，都将与 iPhone，iPad 和 Mac 上的 “查找”App 兼容，从而允许用户在丢失自行车的情况下在地图上定位。

并且因为 “查找”是一个众包网络。如果用户丢了自行车，并且附近有‌其他人的 iPhone‌，iPad 或 Mac，自行车可以与他们的设备通信，大概位置可以安全地私下传递给车主。

非苹果制作的硬件终于能接入这个已经发布十多年的系统了。我们期待还有更多有意思的产品，以及更多灵活利用 “查找”功能的厂商，让这个功能变得更有意思。