苹果 “Find My 查找 ”支持第三方是什么意思，一文看懂功能演变

今天凌晨，苹果公司宣布他们的 “查找（Find My）”网络支持第三方产品接入，用户将可以通过 iOS/iPadOS/iCloud 等系统或网页版本，来查找通过苹果认证的其他产品或配件。

“查找”网络现在可以帮助用户使用其 App 定位并追踪重要的生活物品

无论硬件还是软件，每次苹果将自己的生态开放一个新入口给第三方的时候，都会对行业产生影响。这次的动作将影响的是第三方外设厂商，首批公布的支持产品中，既有防丢定位器，也有蓝牙耳机，还出现了电动自行车。

查找功能演变

“查找”本叫 “Find My iPhone”是 iPhone 上的一个小功能，从名字就能看出来它是做什么的。从 2009 年开始，通过一个不太起眼的官方 App，从最初的寻找丢失的手机，提醒用户乱放的苹果设备在哪；但在近十年的发展中，苹果在刻意提升它的功能，名字改成了 “Find My”，不止能找 iPhone 了，还几乎包括苹果全家桶。

“Find My iPhone”最初的样子

网页版本的加入也让用户使用更简单，另外最关键的变化，是它从 “单机版”变成了 “连网版”。苹果利用自身设备多这个优势（iPhone 已经称为街机），组成一个众包网络，这样一款产品在丢失后，即便没有信号，也可以通过蓝牙连接给其他产品发信号，让别人帮自己定位。借助这个网络，来进行定位。

借助其他设备，一台苹果产品即便没有连接互联网也可以定位

在精准度上，苹果自 iPhone 11 就开始布局的 U1 芯片也终于有了发挥作用的时候；这颗超宽频芯片，能让产品具有指向性，以此来提供更精确，方向明确的物品定位。

这一套动作，既有软件（iOS/iPadOS 系统的不断升级），也有 U1 芯片之类硬件，在布局多年后，“查找”也从一个 App，一项不常用的功能，变成了 “网络”。

而今天支持接入第三方产品后，“查找”这张网络，即将容纳更多产品，也创造不同的体验——这也是苹果惯用的手法，在某个领域预先布局，多年后迎来一次大规模增长。

给第三方厂商开了一扇新大门

当然，因为定位功能本身设计隐私安全问题，苹果为第三方产品制定了一个名为，“查找”网络配件计划。它属于 “Made for iPhone （MFi） 计划”的一部分。

提到 MFi，用户大概都能明白了，苹果在过去十几年里，正式通过 MFi 给自己的产品体系引入了大量第三方产品和配件。从数据线到智能家居设备，这些第三方厂商的产品通过一系列考核之后，才能打上这个标签，它们完全兼容苹果产品，并会对苹果极为关注的隐私等细节方面有完整的考虑。例如刚才提到的众包网络，设备发射信号是端对端加密，且为匿名，包括苹果和第三方产品制造商都无法得知这款丢失产品的具体位置或信息。

首批支持 “查找”功能的第三方创新配件包括 VanMoof 电动自行车、Belkin 的无线耳机和 Chipolo ONE Spot 物品防丢器

在今天官方公布的信息里，贝尔金那款耳机在 1 月的 CES 期间就有预告，Chipolo ONE Spot 防丢钥匙扣在预料之用，荷兰厂商生产的电动自行车 VanMoof 虽然略显意外，但这些产品共同的特点是容易丢失，切合 “查找”的适用范围。

查找适配第三方产品，体验和苹果产品无区别

根据新浪数码了解，在苹果公布了 “Work with Apple Find My”计划后，感兴趣的厂商并不少数，而苹果的态度是并不拒绝任何第三方，这也是为了快速建设新标准。

对厂商而言，这是苹果打开的一扇新大门，每次新标准的建立和开放，都意味着一片未开垦的土地，有可能再造几个类似贝尔金或 Anker 这样的第三方大厂，创造一些新的行业机会，同时给用户带来更多便利和更多选择。

给用户带来什么

而对用户来说，第三方产品的加入显然会让选择更多，让这个市场更丰富，适当的竞争最终受益者是用户。这点在之前的手机壳数据线等 MFi 认证品类已经得到验证；而 “查找”能融入的品类似乎更多，或许能变换出更多灵活的玩法。

如果遗失的物品在附近，用户可以让启用了 “查找”功能的产品播放声音，从而找到它。

这点在之前也有所体现，其实 “查找”带来的又不仅仅是查找自己丢失的设备，在过去 10 年间，我们看到过利用这个功能曲线救国的各种例子，比如找孩子，或者找到一批被盗的苹果产品。

另外能跟其他用户共享位置的功能，也能让朋友之间能又更多互动，这个可能灵活拓展父母照看孩子，组队出游等场景。

最后仍需要强调的是，无论是官方还是第三方产品，无论是用户直接通过查找 App 寻找还是众包网络连接，端对端的匿名加密方式都能兼具隐私和安全。其实这点不只是 “查找”功能，还是 iOS 14 对 App 跟踪透明度的新政策，这家公司对隐私标准的坚持没有改变。