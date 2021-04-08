第三方配件制造商可接入苹果 iPhone U1 芯片，“查找”定位更精确

IT之家 4 月 8 日消息 苹果今天宣布推出 Find My 网络配件计划，允许第三方配件与 Find My 应用整合。

最初来自 VanMoof、Belkin 和 Chipolo 的 Find My 配件将使用蓝牙与 Find My 配合使用，但苹果正在为芯片组制造商制定 U1 规范，让第三方设备利用 iPhone 11 和 iPhone 12 机型内置的 U1 超宽带芯片。

根据苹果公司的说法，提供支持 U1 芯片超宽带技术的第三方配件将能够提供 “在附近时更精确、更有方向感的查找体验”，让追踪一件物品到特定位置变得更容易，尤其是当该物品就在附近时。

IT之家了解到，拥有超宽带的物品将能够通过搭载 U1 芯片的设备进行更精确的追踪，这其中包括所有的 iPhone 11 和 iPhone 12 机型。

苹果决定开放 iPhone 中的 U1 芯片接入 Find My，将使整合超宽带的第三方配件与传闻中的 AirTags 平起平坐。根据传闻，AirTags 将支持 U1 芯片，以实现更精确的追踪，因此苹果在 Find My 程序的设置方式上，不会比竞争对手有什么特别的优势。

苹果表示，其 U1 规范将在 “今年春季晚些时候”提供给设备制造商。