OPPO A32 正式开启 ColorOS11 内测招募

IT之家 4 月 14 日消息 OPPO 昨日宣布旗下的 A32 正式开启基于 Android11 操作系统深度定制的 ColorOS11 内测招募。

招募机型：A32（PDVM00）招募时间：2021 年 4 月 13 日 ——2021 年 4 月 14 日 16:00 招募人数：招募 PRE 升级内测用户 500 人（PRE 升级内测用户 log 开关默认开启，log 开关开启会对性能和功耗有一定影响，但不影响使用）

IT之家了解到，目前 OPPO 已经开放了 9 款机型的 ColorOS11 正式版升级：Find X2、Find X2 Pro、Find X2 Pro 兰博基尼版、OPPO Ace2、OPPO Ace2 EVA 限定版、Reno4 5G、Reno4 Pro 5G、Reno4 Pro 5G 2020 夏日限定版、Reno4 Pro 5G 艺术家限定版。

值得一提的是，虽然官方有写申请条件，但实际相当于没限制，只要有时间会刷机即可。

此外，升级内测版本尚处于开发阶段，其运行效果不像正式版本那样稳定，版本可能存在一些 Bug 或兼容性等问题。如果追求手机长期稳定使用，可等待后续正式版本推送。

【申请方式】

1、申请前请务必阅读熟知升级内测活动相关规范

2、请确保您的手机已经升级到 A.17/A.18/A.20 及以上版本。

3、请在手机上打开“设置> 软件更新 > 右上角设置按钮 > 升级尝鲜 > 升级内测”，然后根据提示进行申请。

4、完成预约申请后，请耐心等待！管理人员将在招募结束后进行审核。