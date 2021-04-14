比特币价格突破 6.3 万美元再创新高，市值增至 1.18 万亿美元

4 月 14 日消息，据国外媒体报道，在首家加密货币交易所 Coinbase 即将在纳斯达克挂牌上市之际，最受关注加密货币比特币的价格，也接连创下新高，目前已突破 6.3 万美元。

加密货币交易网站 coindesk 的数据显示，目前比特币的价格每枚 63287.84 美元，市值 1.18 万亿美元，近 24 个小时内的最高价为 63825.56 美元，这也是比特币目前的最高价格。

在另一家加密货币网站 bitcoin 上，比特币目前的价格为每枚 63202.5 美元，也超过了 63000 美元。

已有多家公司大量买入比特币、接受消费者用比特币付款，特斯拉、Square 等公司就已大量买入，特斯拉和加州房地产商 Rick Caruso 已宣布将接受比特币付款。

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