继特斯拉之后，比特币矿商 Blockcap 也将在得州奥斯汀设办事处

4 月 12 日消息，据国外媒体报道，总部位于北美的加密矿业公司 Blockcap 上周末宣布，将在德克萨斯州奥斯汀市建立新的办事处。

Blockcap 在周五的一份声明中称，一旦其新设备在奥斯汀投入运营，其算力将达到约 3.5 EH/S，共部署 42000 台矿机，据报道，其算力将是原来的两倍。根据 blockchain 的数据，这将占整个比特币 (BTC)网络算力的 2% 以上。

Blockcap 由一群区块链资深人士于 2020 年创立，目前控制着大约 1.2 万台矿机，每天产生超过 7 个比特币。

除了 Blockcap，甲骨文（Oracle）、特斯拉 (Tesla)、惠普 (Hewlett Packard)等科技公司都在迁往奥斯汀，因此很多人将奥斯汀称为 “硅山”。此前报道，特斯拉首席执行官、亿万富翁埃隆 · 马斯克最近以 300 多万美元的价格在德克萨斯州首府奥斯汀市区西部的奥斯汀湖购买了一处房产，而特斯拉正在奥斯汀东部伯格斯特罗姆国际机场附近破土动工建立超级工厂，并且马斯克上个月在推特上表示，位于德克萨斯州吉加奥斯汀的新厂址将带来 1 万多个工作岗位。

不过，Blockcap 没有立即回应有关其计划在奥斯汀地区设立办事处的地点，或者由此将创造多少就业机会的问题。然而，Blockcap 和其他区块链公司迁入奥斯汀得到了前德克萨斯州州长 Rick Perry 的支持，他称德克萨斯州已经 “成为区块链等前瞻性行业的首选地点”，Blockcap 可能会为该州带来就业机会和经济增长。