高盛掌门人：比特币监管将迎来重大变革

高盛（Goldman Sachs）首席执行官大卫・所罗门（David Solomon）表示，他认为比特币和数字货币市场很快将迎来一场“大变革”，尤其是就美国的监管而言，变革即将到来。

今天，这位世界最大银行之一的掌门人在接受媒体采访时发表了上述言论。他没有透露太多高盛目前在比特币问题上的具体做法，这意味着美国目前的监管格局阻止了高盛这么做。但是所罗门明确表示，由于客户需求的不断增长，高盛正在密切关注加密技术。

所罗门表示：“我们会继续以非常积极的方式思考数字货币和货币数字化等问题。”同时，他也表示就加密货币的具体举措而言，他们面临着“重大的监管要求”。高盛计划开始向其财富管理客户提供比特币投资产品，并于近期宣布重新开放其加密货币交易部门。

当被问及是否愿意担任加密服务的负责人，以及华盛顿的说客们是否能够改变了阻止高盛这么做的“监管规则”时，所罗门则表示：“我认为这是一个不断发展的领域，这也是一个我们正努力积极响应客户需求的领域。我认为，在未来的几年里，这个领域的具体发展将有很大的变化。”

与此同时，所罗门补充说道，该行正在与客户接洽，并密切关注监管规定，思考该如何继续发展。

目前，有关比特币和其他加密货币的监管规则仍然十分复杂，这主要是因为不同的政府机构在这些资产问题上仍然采用相互竞争、有时甚至是相互矛盾的立场。例如，美国证券交易委员会（SEC）选择监管证券交易，并对在美国出售的大多数以太坊代币（Ethereum-based tokens）行使索赔权，这些代币是为初创企业筹集资金的一种方式。CFTC 则监管比特币衍生品市场，比如 Bakkt 和 CME 等交易所的期货和期权合约等。

高盛也会选择某种方式让其客户接触比特币。该公司上月向美国证券交易委员会（SEC）提交了一份新型投资产品的申请，这款产品专注于投资 Grayscale 比特币信托基金（Grayscale Bitcoin Trust）的 ARK Innovation ETF。

尽管步步谨慎小心，高盛银行依旧是目前最新的一家对数字资产感兴趣的机构。与此同时，虽然各大银行对去中心化加密货币都持有不同的看法，但无一例外，他们对如何接触和投资数字货币都很谨慎。