联想中国区 PC 销量创新高，商用平板电脑销量夺得市场份额第一

4 月 14 日消息，在联想中国区 2021/22 财年誓师大会上，联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军透露，前三财季，联想中国区 PC 销量市场份额同比增长 3.1 个百分点，达到 38.9%，创历史新高。

具体从细分市场来看，联想中国区大客户业务 PC 销量市场份额达到 55.5%。其中，企业市场 PC 销量市场份额年比年增长超过 3 个百分点，达到了 60.9%，创历史新高；教育市场 PC 销量市场份额年比年增长 3.4 个百分点，达到了 59.1%。

刘军还透露，联想中国区商用平板电脑销量比上一财年增长 54%，夺得市场份额第一；消费平板电脑销量是上个财年的 3 倍多。他表示，新财年商用平板电脑继续取得突破增长，坐稳市场第一的位置；消费平板电脑将全面发力，挑战市场前三。

此外，联想中国区智能产品（非 PC）全年营收大幅增长 80%，智慧服务实现全年 10 亿美元营收，增幅高达 53%，智能产品和智慧服务两者合计总收入占比超过中国区总收入的 11.5%。

联想集团董事长兼 CEO 杨元庆也在会上点赞联想中国上一财年取得的业绩，称其逆境中不认怂，顺境时不傲娇。“我们在中国实现的佳绩，既是在全球成功的缩影，在中国进行的转型实践，更是整个公司变革的模范先锋。”

杨元庆表示，IDG 祭出了“日出东方”战略，不仅剑指个人电脑以及平板电脑更稳固的领先地位，同时勇于推行新业务模式，更大力地激发、创造新需求，尤其是居家办公、居家学习、居家娱乐的需求；而且更加坚定转型，加速发展服务业务，要实现业务增长与转型的双重突破。

杨元庆认为，未来中国市场无疑是全球最具活力、最有潜力的一个市场，将用“端 - 边 - 云 - 网 - 智”全覆盖的“新 IT”产品和方案，来满足客户多元化、智能化的各种新需求。