华为新方法可让开发者轻松将 GMS 应用转为 HMS 应用，速度提升一倍

IT之家 4 月 14 日消息 我们知道，华为的新手机都无法使用谷歌移动服务（GMS），迫使其拿出自己的移动服务（HMS）套件作为替代方案。但是，集成了 GMS 的应用（即使用谷歌服务进行通知、地图、定位等）在这些新的华为设备上要么无法正常运行，要么根本无法运行。

现在，华为宣布推出了一个名为 Choice SDK 的开源解决方案。这个解决方案基本上可以将现有的 GMS 应用变成 HMS 应用，为应用开发者节省时间和资源。根据 SDK 的 GitHub 页面，该解决方案目前支持位置、签到、分析、地图和消息等功能。

华为开发 Choice SDK 的初衷是为了帮助奥地利一家银行应用（Raiffeisen Bank）向华为设备用户提供服务。但开发商 BlueSource 补充说，奥地利的国家电视广播公司、铁路服务、邮政服务和一个本地交易应用都使用了这一解决方案，将他们的应用带到了华为的 AppGallery。

这是一个相当有趣和巧妙的方法来解决 GMS 应用在华为设备上运行的问题，理论上应该可以减少工作室的开发工作。不过这似乎并不是一个一键式的过程，所以还是有一定程度的工作需要开发者去做。但华为表示，与在应用中启用 HMS 的标准方法相比，开发者使用该工具可以以两倍的速度提供 HMS 支持。