小米详解杜比视界 HDR 格式：理论亮度最高 10000nit，支持 12bit 色深

IT之家4月14日消息 小米 2021 春季新品发布会于 3 月 29/30 日召开，发布了小米 11 Pro/Ultra / 青春版以及小米 MIX FOLD 四款手机。这几款机型均支持杜比视界（Dolby Vision）格式，能够带来更加优秀的视频表现。

小米今日发表文章，详细介绍了杜比视界这种 HDR 格式。这种格式通俗来说便是单像素记录的信息量更大，提供更高的动态范围和更宽广的色域，理论亮度可达 10000nit 并支持 12bit 色深。目前的主流手机已经普及高刷新率屏幕，多款旗舰机型也支持 8K 分辨率视频拍摄，杜比视界 HDR 格式补齐了画质的最后一块短板。

小米表示，受传统视频传输和影院标准的限制，目前我们所看到的大多视频内容在相当长一段时间都是在较窄的色域和亮度区间内制作和回放的，比如在当前最常见的电视和蓝光内容在 SDR 标准中，最高亮度为 100 尼特，最低亮度为 0.117 尼特。然而自然界的色彩和亮度范围比当前大多数广播、蓝光、以及影院系统所支持的色彩和亮度范围更加宽广，明暗部分的亮度差距达到了 100倍。

这样的亮度和明暗差距已经远远超出了传统 SDR 格式所支持的范围，体现在观众的眼睛中就是色彩缺失，黑色泛白暗部下不去，高光部分暗淡不够亮等问题。SDR 内容上限已经低于目前回放设备所能够提供的亮度，回放设备在显示 SDR 内容时，简单的解决方法是简单粗暴地拉伸亮度，表面亮度拉高了，但黑场显示更差，高亮度部分仍然没有细节。

小米在文章中展现了杜比视界格式与传统 SDR 内容区别的模拟效果。可以看出，杜比视界 HDR 格式能够充分保留高光和阴影的细节，动态范围更佳。

IT之家了解到，除此之外，以往超出色彩空间而丢失的色彩内容，也会在杜比视界格式中得到保留。杜比视界最重要的一点是支持动态元数据。所谓的动态元数据就是能够以场景为单位，单独对视频内容的每个场景设定最合适的亮度、对比度、色彩等画面效果，而不是用一个固定的参数贯穿始终，这也是杜比视界和 HDR10 格式最重要的区别。

杜比视界能够帮助内容创作者细致地对影视剧的每一个场景进行调色，实现他们的创作意图，杜比视界格式的内容在制作、分发和终端回放上都有杜比视界技术的应用。

IT之家获悉，小米 11 Pro、小米 11 Ultra 搭载的屏幕峰值亮度可达 1700nit，支持 10bit 色彩，具有 2K 分辨率 + 120Hz 刷新率，能够很好地实现杜比视界格式内容的播放。小米 11 青春版的屏幕为 FHD + 分辨率，全局亮度 800nit，但同样支持 P3 广色域和 10.7 亿色彩显示。