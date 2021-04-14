小米加大芯片领域投入，已经投资 30 多家企业

智能手机制造商小米正扩大在芯片领域的投资。对商业数据的分析显示，从 2019 年到 2021 年 3 月，小米买入或大幅增持了至少 34 家芯片领域相关中国企业的股份。在芯片领域之外，小米还增持了近 25 家其他科技硬件公司的股份。这些公司中不仅有芯片开发商和芯片设备制造商，还包括先进显示器、相机镜头以及自动化和精密设备行业的初创企业以及制造商。

小米是中国科技领域迅速崛起的一颗新星，其在全球范围内的智能手机市场份额堪比苹果。公司在芯片和其他科技硬件方面的投资，主要是通过一家名为湖北小米长江产业基金合伙企业的子公司进行。小米的这家子公司成立于 2017 年，注册资本为 120 亿元人民币，但最初几年基本处于休眠状态。其主要股东包括家电制造商格力旗下子公司和其他投资机构。根据市场平台的数据分析，湖北小米长江产业基金在 2019 年就投资了六家与芯片相关的公司。

去年这一数字升至 22 家。其中许多公司已经为小米、OPPO、华为和三星电子等其他领先科技公司供货。截至 2021 年 3 月 29 日，湖北小米长江产业基金今年已经投资了 6 家本土芯片开发商。

小米表示，其从 2014 年启动的芯片开发战略已经初现成效。3 月 30 日，小米发布了一款内部设计的图像处理器芯片澎湃 C1，并用于其首款可折叠智能手机。同时小米还发布了一系列新设备。

“…… 我们的芯片之路已经走了 7 年。澎湃 C1 是小米芯片之路的一小步，是小米影像的里程碑，承载着我们更远大的技术追求和梦想。”雷军表示，“这条路很漫长，我们心怀敬畏，这条路也充满了险阻，但小米从来最不缺的就是耐性和毅力。”

自去年以来，多家中国企业在芯片开发方面做出了类似努力。

在过去一年半的时间里，华为为未来弥补供应链缺口，已经投资了 20 多家与芯片相关的公司。全球第四大智能手机生产商 OPPO 从联发科和华为等供应商和竞争对手那里挖来了许多行内资深人士，为的就是开发自家芯片。汽车制造商吉利则计划最早于 2023 年在汽车上植入自家核心芯片。

互联网企业阿里巴巴和百度也打入了芯片设计开发领域，均发布了自家的人工智能芯片。

分析人士表示，中国科技企业纷纷认识到自主研发芯片的必要性和挑战。

野村证券分析师滕喆安表示：“中国有一个巨大的市场，能够为本土芯片生态系统提供发展空间。”

滕喆安表示，中国大型科技公司在芯片领域更有可能的发展方式是，自行生产部分芯片，但不是全部核心芯片。“任何一家公司包揽所有事情、使用完全由自己开发的芯片是不现实的…… 这将消耗太多资源，而且市场风险太大。”

尽管如此，小米在电源管理、图形图像处理器、基站、Wi-Fi、传感器和微控制器等方面的举措揭示了其在芯片领域的雄心壮志。

公司的几项投资最近已经上市或正在计划上市。蓝牙音频芯片企业恒玄科技去年在上交所科创板上市；为物联网设备开发定制芯片、英特尔为主要股东之一的泰凌微电子正在计划上市。

小米还投资了专注于视频监控和边缘计算技术的人工智能芯片开发公司晶视智能，以及开发现场可编程门阵列 (FPGA)芯片的西安智多晶微电子。这种可编程芯片的技术目前主要掌握在英特尔和赛灵思手中。

小米的这轮投资正值公司在全球智能手机市场的地位不断上升之际。

市场研究机构以赛亚研究一位分析师表示：“我们预计小米今年全年的智能手机出货量将首次赶上苹果水平。”“对于所有这些主要科技品牌来说，无论是通过内部投资，还是（通过增加）未来的外部投资，打造自己的芯片能力都是自然而然的事情…… 毕竟芯片是所有电子设备的核心，是区别于竞争对手的最佳手段。”

小米在 2020 年第三季度的手机出货量曾短暂超过苹果，并在去年第四季度将华为挤出了全球前三名。

市场研究公司 Canalys 的数据显示，尽管全球智能手机市场整体下滑，但 2020 年的中国市场智能手机发货量仍达到 1.464 亿部，同比增长 17.5%。