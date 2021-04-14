闲鱼公布十大转卖理由：“老婆不让”3 年高居榜首，“老公不让”首进前十

IT之家4月14日消息 4 月 14 日，闲鱼公布十大转卖理由。从 2018 年到现在，“老婆不让”始终高居榜首。比如 “老婆不让钓鱼，再钓老婆就带着孩子回娘家，鱼竿半价处理”“昨天刚买的 Switch 国行版游戏机，老婆不让玩，原价出”……

IT之家获悉，在 “老婆不让”为关键词的闲鱼商品中，大多数是游戏机、模玩手办和钓鱼用具，被戏称为 “老婆不让三大件”。

早在 2019 年，就有 97 万人在闲鱼蹲守丈夫们含泪挂上来的宝贝；今年，这个数字变成了 163 万。其中，买下这些宝贝的，还是男人占绝大多数。由此，一代代 “闲鱼丈夫”的心头肉，在闲鱼上完成了循环。

但今年比较独特的是，“老公不让”也首度挺进前十。不过其中大多数都是类似 “怀孕了，老公不让用化妆品”等描述。

“学不会”也是闲鱼上热门的转卖理由。数据显示，吉他、滑板、彩妆是 “学不会”的重灾区。

今年新上榜的转卖理由还有 “基金亏了”。新年以来，由于基金市场波动，3 月份每周有 20 万人涌进闲鱼甩卖闲置物品，发布内容格式大多为 “基金亏了，含泪转让 XX”。这些被转卖的物品中，包括 “盘了多年的手串”、“一块爷爷传下来的手表”、“母亲大学时代的收音机”等。

为此，闲鱼专门写信劝告用户冷静：莫言轻易挂闲鱼，谨防一时冲动卖掉珍贵回忆。

闲鱼每年公布的转卖理由都非常生动，反映出用户的真实生活境况。而这一条条鲜活的转卖理由，也形成了独特的 “闲鱼体”。

不过，闲鱼运营小二表示，富有文学性和故事性的描述确实有助于商品的转手，但并不建议用户夸大其词。