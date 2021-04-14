英特尔 CEO 悲观：全球芯片供应短缺问题将持续多年

4 月 14 日消息，英特尔首席执行官帕特 · 盖尔辛格（Pat Gelsinger）在参加白宫芯片峰会后接受采访时称，由于需求飙升和生产能力有限，重创汽车行业和其他制造商的全球芯片供应短缺问题将需要 “几年”时间来缓解。

盖尔辛格称，半导体企业可以采取某些短期措施来缓解部分危机，并称英特尔的目标是在六至九个月内提高汽车用芯片产量。但他说，彻底解决这个问题需要更长的时间。盖尔辛格表示：“我们相信我们有能力提供帮助，但我认为，要彻底解决这个问题还需要几年时间，毕竟增加产能需要时间。”

受新冠肺炎疫情引发的供应链大范围波动和需求飙升推动，电脑芯片供应紧张，这对汽车制造商的打击最为明显，甚至迫使他们的工厂暂时停产。不过，盖尔辛格称，缺芯问题也影响了各行各业，包括个人电脑和其他设备的制造商。盖尔辛格表示，在白宫芯片峰会上，医疗设备供应商也对芯片供应短缺深表担忧。

盖尔辛格表示，英特尔始终在与汽车厂商和汽车零部件供应商洽谈未来几个月增加汽车芯片产量的措施，并称英特尔计划在六到九个月内开始交付额外供应的芯片。但他承认：“这绝不能解决所有问题，但会有所帮助，可以缓解压力。”

通用汽车和福特上周宣布，计划因供应问题暂时停产几家北美工厂，不过通用汽车周二取消了部分关闭计划，其位于美国田纳西州的工厂将比原计划提前重开，墨西哥的工厂也将继续运营。该公司发言人表示：“通用的供应链组织与我们的供应基地合作取得了长足进展，可以减轻缺芯对这些工厂的短期影响。”

哈佛商学院专门研究技术和制造的教授史兆威（Willy Shih）说，目前有一个让芯片供应变得更复杂的问题，那就是制造商正在向多家工厂下芯片订单，因为他们不确定哪些订单会被接受。他说：“假设你是汽车制造商，想要更多芯片，但交货时间却长达一年。你要订多少？你会从多个来源订购吗？我敢打赌，你会这样做。”

史兆威说，混乱的订单令芯片制造商更难决定他们需要如何分配供应，以满足实际的短期需求。

为了在长期内确保更多的美国国内芯片供应，美国政府提议拨款 500 亿美元补贴半导体制造行业，这一想法得到了两党的广泛支持。

上周，一个汽车行业贸易协会提议，将一部分资金用于支持建设汽车芯片的生产能力。汽车创新联盟在致美国商务部的信中说：“众所周知，作为美国最大的制造业，汽车行业为美国经济贡献了 1.1 万亿美元，占全国 GDP 的 5.5%。”

盖尔辛格证实，汽车制造商在白宫芯片峰会上再次提出这一说法，但遭到其他行业领袖的反对，他们不希望任何行业获得优惠待遇。

盖尔辛格和另一家半导体公司格芯（GlobalFoundries）的首席执行官汤姆 · 考尔菲尔德（Tom Caulfield）说，他们在会议上游说美国为扩大国内芯片制造设定一个积极的目标。目前世界上大约 12% 的半导体在美国制造，考尔菲尔德呼吁将当前市场份额提高一倍，而盖尔辛格希望将其提高到 30% 以上。

盖尔辛格说，要实现这样雄心勃勃的目标，政府需要提供比目前提议的 500 亿美元更多的资金，并需要更多的业内投资。英特尔上个月宣布，它将斥资 200 亿美元在亚利桑那州建造两家工厂，这是其开始生产由英特尔以外公司设计芯片的新战略。

美国半导体行业认为，联邦政府需要提供更多补贴以与亚洲国家竞争。亚洲国家已经为芯片制造商提供了大量财政补贴，鼓励他们建设生产能力。但史兆威表示，补贴可能是一种浪费，并称台积电、三星等全球最大芯片制造商多年来已经在提高产能上自主投入了数十亿美元。