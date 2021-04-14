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人类首次 “看见”的那个黑洞多波段指纹被成功捕获

2021/4/14 19:12:30 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 4 月 14 日消息 还记得 2019 年 4 月 10 日，科学家首次公布的黑洞照片吗？

据新华视点报道，中科院上海天文台对外表示，来自全球 32 个国家或地区、近 200 个科研机构的 760 名科学家和工程师组成的团队，使用 19 台望远镜阵同步观测，成功捕获到人类首次 “看见”的那个黑洞的多波段 “指纹”，观测数据 4 月 14 日在全球公布。

人类首次 “看见”的那个黑洞，位于室女座一个巨椭圆星系 M87 的中心，距离地球 5500 万光年，质量约为太阳的 65 亿倍。黑洞的中心区域存在一个阴影，周围环绕一个新月状光环

IT之家获悉，2019 年 4 月 10 日，科学家们发布了有史以来第一张黑洞图像，揭示了一个明亮的环状结构及其黑暗的中央区域——黑洞的阴影。此后，EHT 合作组织深入研究了 2017 年收集到的 M87 星系中心超大质量黑洞的数据。他们发现，M87 黑洞周围的相当一部分光是偏振的。

据中国科学院官方发布，北京时间 2021 年 3 月 24 日晚 10 点，曾成功捕获人类有史以来首张黑洞照片的事件视界望远镜（EHT）合作组织，又为揭秘 M87 超大质量黑洞提供了一个崭新视角：它在偏振光下的影像（图 1）。

图 1. 偏振光下 M87 超大质量黑洞的图像，图中线条标记了偏振的方向，它与黑洞阴影周围的磁场有关（图片版权：EHT 合作组织）

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关键词：黑洞星系波段

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