《赛博朋克 2077》发布 1.21 热修复补丁：提升稳定性，解决穿模等问题

IT之家4月14日消息 游戏《赛博朋克 2077》于 3 月 29 日发布了 1.2 大版本更新，对游戏内容、任务做了大量修改，提升了稳定性和画面效果。今日《赛博朋克 2077》又推出了 1.21 热修复补丁，进一步提升稳定性，改善了游戏任务、开放世界的多个 Bug。除此之外，还修复了穿模、UI 等问题。

以下为详细更新日志：

修正了一个在任务 “委托：体温偏高…”中玩家无法降低小妖体温的问题。

修正了一个在任务 “目击赛博精神病：打折的医生”中，玩家无法拾取分离芯片 “赶紧派人”从而卡住任务进度的问题。现在阅读分离芯片已经被设为可选目标。

修正了一个在任务 “荒街老友”中，玩家选择独自去找和歌子并且提前离开该区域时，竹村会被卡在日本街码头的问题。

修正了一个在任务 “目击赛博精神病：血腥仪式”中，如果玩家在和受伤的 NPC 交谈之前就扫描线索，那么这些线索将不会被纳入计算的问题。

现在当玩家接近布兰登时任务 “禁止涂鸦”会被正确触发。

修正了一个在任务 “虎口拔牙”中，玩家和接入点进行连接时画面会变黑进而卡住任务进度的问题。

修正了一个在任务 “犯罪举报：疏通下水道”中，如果玩家在扫描血迹之前就打开箱子，那么任务将无法完成的问题。

修正了一个在任务：“破戒 / 全金属和尚”中，某个漩涡帮成员会在玩家无法触及的区域生成进而卡住任务进度的问题。

修正了一个日本街的某个 “发生袭击案件”任务进度会被卡住的问题。

修正了一个在任务 “委托：救死扶伤”中如果玩家在打破窗户后翻过去游戏会崩溃的问题。

修正了在任务 “有组织犯罪活动嫌疑：违反隐私政策”中，敌人会和物体穿模以及漂浮在空中的多处问题。

修正了一个在任务 “有组织犯罪活动嫌疑：违反隐私政策”中，由于敌人被卡在机库里从而导致任务进度被卡住的问题。

现在如果米契打来的全息电话之前被打断过，那么它将不会卡住和重复播放。

修正了多个任务中强尼的外观。

现在在任务 “东瀛第一等”中丹尼斯的车会正确生成。

现在在任务 “东瀛第一等”中玩家可以从右边进入丹尼斯的车。

现在在任务 “东瀛第一等”中打开箱子时棚屋里的窗户将不会被打破。

现在在任务 “东瀛第一等”中，如果玩家在打开箱子后离开治嘉而不是把他扛到安全地点，那么任务将会失败。

修正了一个在任务 “荒街老友”中玩家离开竹村的货车后无法使用武器和消耗品的问题。

现在在任务 “荒街老友”中，玩家和小田见面期间将无法给竹村打电话。

修正了一个在任务 “303 号房”中，玩家前往竹村的藏身处之前可以在沃森区和威斯特布鲁克之间的桥上找到小田的问题。

修正了一个在任务 “荒街老友”中，如果玩家的汽车停放的位置挡住小田，那么小田会撞上车子的问题。

修正了一个在任务 “火在裆下 / 潜入黑夜”中，任务失败会让玩家卡在目标 “等待苦恼的人来电”里的问题。

修正了一个在任务 “买卖”中，卡西乌斯 · 赖德的义体医生商店不开门导致玩家无法完成任务的问题。

现在在任务 “冲破风暴”中，如果玩家救出索尔以后离开任务区域，那么索尔将不会一直跟着玩家到处走。

修正了一个在任务 “意见领袖”或者 “冲破风暴”中，如果玩家在任务期间快速移动到城市，那么沙尘暴会出现在城市里的问题。

现在在任务 “冲破风暴”中，如果玩家在营救索尔之前离开夜游鬼营地，那么任务将会失败。