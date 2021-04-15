Win10 21H2 或将杀死 Windows Timeline 时间轴功能

IT之家 4 月 15 日消息 根据在预览版本中发现的新变化，微软即将杀死 Windows Timeline 功能，或使其在下一个版本的 Windows 10 中变得不那么有用。

Windows Timeline（时间轴）是 2018 年 5 月 1 日，微软发布的 Windows 10 April 2018 Update 更新中的一项功能，Windows Timeline 可以让用户在设备上搜索最长 30 天前的所有活动，搜索范围包括应用、文件和网站。在 Android 和 iOS 移动设备上登录了微软账户并且使用 Edge 或是 Office 365 的情况下，用户还可以将任务从 Android 或 iOS 设备上发送到 Windows 10 PC，在 PC 上继续完成此前在移动设备上处理了一半的任务。

在新的 Win10 预览版构建中，如果用户使用微软账户，微软已经关闭了 Windows Timeline 的同步功能，这表明 Timeline 功能将在 Windows 太阳谷更新推出时被杀掉。

IT之家了解到，微软现在已经取消了当用户的设备使用微软账户（MSA）时在 Timeline 中上传新活动的功能，用户仍然可以通过任务视图访问 Timeline 界面，最近的应用程序将被列出，但内容不会在用户的 Windows 设备或 Android（通过 Microsoft Launcher）上同步。

似乎没有足够的人使用 Timeline，微软此前已经从 Android 的 Microsoft Launcher 中移除了 Timeline 功能。

Windows Timeline 同步支持对于那些拥有多台 Windows 设备，并希望在它们之间快速方便地切换的人来说相当方便，现在这些人应该要失望了。