福特 CEO 暗讽特斯拉：我们不会把客户当测试自动驾驶技术的小白鼠

北京时间 4 月 15 日早间消息，据报道，在许多方面，福特公司的新型野马电动汽车都在紧跟模仿特斯拉，但近日，福特首席执行官吉姆・法利（Jim Farley）在 Twitter 上表示，在测试自动驾驶技术方面，福特的做法与特斯拉完全不同，特斯拉是将客户当做了测试这项技术的小白鼠。

法利在 Twitter 上称，“我们的 BlueCruise 自动驾驶系统即将推出。我们已在真实世界中对这一系统进行了测试，因此我们的客户不必自己去测试这一系统。”

这则推文被认为是对特斯拉和其首席执行官埃隆・马斯克的抨击。

2020 年 10 月，特斯拉发布了其高级驾驶辅助系统的测试版，该公司将这款所谓的“全自动驾驶”（FSD）系统向客户做了推销。只有那些购买了 FSD 选项的客户才能访问该系统的测试版，尝鲜其新功能。

然而，FSD 测试版仍有许多 bug 有待解决。特斯拉透露，共向 2000 名司机释出了 FSD 测试版，但后来又取消了一些司机的使用权，因为这些司机据称在驾驶过程中没有对道路状况给予足够的关注。

4 月 9 日，马斯克通过 Twitter 发布最新消息称，“FSD 测试 9.0 版就快好了。该版本的改进是巨大的，特别是对特殊街角和恶劣天气等情形的自动驾驶做了巨大改进。”

但实际上，目前的特斯拉 FSD 系统，并不能在所有正常驾驶情况下都能对汽车进行有效控制。根据媒体记录，特斯拉在去年底向加州车管所报告称，“（特斯拉汽车的）自动驾驶仪系统（Autopilot ）和 FSD 系统，目前都还不是一个完全自动化的系统。”

特斯拉目前正面临着外界对其自动驾驶品牌的批评。德国一家法院禁止特斯拉在广告中使用“自动驾驶仪”和“全自动驾驶”这两个词，因为它们夸大了特斯拉汽车的性能。

最近还发生了几起涉及特斯拉的撞车事故，联邦政府正在对这些事故进行调查，以确定车上的自动驾驶系统是否是导致撞车的原因。美国国家公路交通安全管理局上月称，已对 27 起特斯拉汽车撞车事故展开调查，其中 23 起仍在调查中。

据福特称，经过 50 多万英里的开发测试和微调，其 BlueCruise 自动驾驶系统将于今年晚些时候在 F-150 和野马电动汽车上正式发布。

福特的 BlueCruise 系统，很像通用汽车的超级巡航（Super Cruise）系统，承诺的能力比特斯拉的 FSD 系统要少一些，但不会要求司机一直保持接触方向盘。取而代之的是，车内的摄像头系统将监控司机的眼睛以及对道路状况的注意力。

在美国和加拿大，福特和通用的自动驾驶系统仅限于在某些预先绘制好的高速公路上使用，但特斯拉的自动驾驶系统则没有这方面的限制。