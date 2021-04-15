小鹏吴新洲：正考虑包括自驾芯片的所有选择

北京时间 4 月 15 日午间消息，据报道，中国电动汽车制造商小鹏汽车的一位高管透露，该公司正在考虑自己开发自动驾驶芯片，从而保持其在竞争中的领先地位。

小鹏汽车负责自动驾驶技术的副总裁吴新洲表示，该公司正在对多种技术进行研究，其中就包括自动驾驶芯片。

吴新洲对外媒表示：“关于这一点我不能透露太多。中国市场的竞争非常激烈，我们正在考虑所有的选择。在竞争中保持优势的最好方法是什么？截止到目前为止，我们在软件方面做得非常好。但是未来，我们将研究所有可能的选择：如何让我们在这场竞赛中一直保持胜利。”

在被问到该公司内部是否正在探索芯片开发时，吴新洲表示：“这是方向之一。是的。”他并没有透露更多的信息。

本周三，小鹏发布了新款电动轿车 P5，该车配备了激光雷达，该设备可以使用激光来绘制车辆周围的实时地图。激光雷达是车辆部分自动驾驶功能得以实现的重要设备。

当前，P5 使用的是英伟达生产的自动驾驶芯片，以及高通的车内数字座舱芯片。如果可以自己研发芯片，那么小鹏汽车对其硬件和软件之间的集成将会拥有更多的控制权。

小鹏汽车一直专注于内部技术开发，从而在竞争激烈的中国电动汽车市场上占据一席之地。小鹏汽车的竞争对手不仅有传统车企和其他造车新势力，一些科技企业，例如百度和小米，也进入了电动汽车开发领域。

吴新洲表示，与竞争对手的产品相比，小鹏 P5 的硬件和软件，以及整体功能的实用性都要先进得多，这可以给该公司带来“优势”。

一直以来，中国科技企业都在将越来越多的注意力放在芯片开发上。上个月，百度为其芯片业务筹集了资金，小米则在其最新的旗舰智能手机上推出了一款全新的用于摄像头的芯片组。

值得注意的是，4 月 14 日下午，网络上流传两段视频，广州天河区大都会广场附近一辆小鹏 G3 汽车在充电桩发生自燃，现场火势凶猛，并冒出大量白烟。现场消防人员进行扑救，无人员伤亡，事故原因正在查证中。

4 月 14 日晚间，召开 P5 发布会后，小鹏股价领跌造车新势力，截至美股收盘，小鹏跌 7.3% 报 32.89 美元。