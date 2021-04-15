神舟十二号载人航天飞行任务船箭分批安全运抵酒泉卫星发射中心

IT之家 4 月 15 日消息 据中国载人航天工程办公室官方消息，执行神舟十二号载人航天飞行任务的载人飞船及长征二号 F 遥十二运载火箭完成出厂前所有研制工作，日前，已分批安全运抵酒泉卫星发射中心，开展发射场区总装和测试工作。

此外，发射场设施设备目前状态良好，参试各系统正在有序开展各项任务准备，执行本次载人航天飞行任务的航天员乘组正在进行强化训练。

IT之家了解到，神舟十二号将是中国“神舟”号系列飞船的第十二次任务，也是中国载人航天的第七次任务，将于 2021 年 6 月在酒泉卫星发射中心使用长征二号 F 运载火箭发射，这意味着时隔四年半神舟载人飞船终于重启发射。

承担天宫空间站首次载人飞行任务的飞船是神舟十二号，在此之前我国已经连续发射 5 艘神舟无人飞船与 6 艘神舟载人飞船，编号自神舟一号至神舟十一号，总计 14 人次航天员完成天地往返。

众所周知，今年是天宫空间站时代的元年，我们将在接下来不到一年时间里逐步发射天和一号核心舱、天舟二号货运飞船、神舟十二号载人飞船、天舟三号货运飞船、神舟十三号载人飞船等。

中国载人航天事业自 1992 年立项到现在，最初提出的三步走计划已实现了第一步和第二步，中国载人航天工程已进入到第三步。

目前，我国载人航天工程已经全面转入空间站在轨建造任务阶段。空间站天和核心舱和承担发射任务的长征五号 B 遥二运载火箭已经运抵文昌航天发射场，计划今年上半年发射。明年我们即将发射空间站实验舱 Ⅰ 和和实验舱 Ⅱ，有关工作都在按计划稳步推进。

据传，神舟十二号与其他神舟飞船外形结构大同小异，皆为三舱布局，分别是推进服务舱、返回舱、轨道舱，飞船长 9 米、返回舱直径 2.4 米，发射质量约 8 吨，额定载员 3 人，同时还有额外 300 公斤上行与 50 公斤下行货物运输能力。