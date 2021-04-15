2999 元起，一加 9R 国行正式发布：迪迦奥特曼的 “光之 9R”

IT之家 4 月 15 日消息 在今日的一加发布会上，官方正式推出了新款中高端机型 —— 一加 9R，该机此前已在印度等市场发布，此处简单介绍一些参数和特性。

一加 9R 8+128GB 售价 2999 元，8G+256G 售 3299 元，一加游戏肩键 79 元，4 月 20 日开售。

该机将提供蓝与黑两种配色，整机只有 189 克，厚度仅 8.4 毫米：

蓝屿，独创漫反射纹理工艺，明亮清爽却又不容易显现指纹；

黑岛，高雾度 AG 玻璃，带来纯粹的黑色磨砂质感。

一加 9R 搭载高通骁龙 870 芯片，并配备一加有史以来最大的 X 轴振动马达，适配多款游戏 4D 立体游戏振感。

IT之家了解到，该机采用 6.55 英寸 120Hz 的 2.5D 柔性直屏，8192 级自动亮度调节，240 Hz 触控采样率，宣称是「可能是最适合游戏党的屏幕」。

影像方面，一加 9R 前置 16MP（IMX471），后置 48MP 主摄（IMX586，OIS）+16MP 123° 超广角 + 5MP 微距 + 2MP 黑白风格镜头，提供赛博朋克滤镜。

其他方面，该机运行 ColorOS for OnePlus 系统，拥有双立体扬声器 + 杜比全景声、豪华散热材料，搭配一加首款游戏肩键，支持 65W 超级闪充，配合 4500 毫安时大电池可带来不俗的续航体验。