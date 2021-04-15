雷军：「今晚开播」小米 MIX FOLD 连续 7 天暴力折叠测试

IT之家 4 月 15 日消息 ‍小米此前发布了首款折叠屏手机 MIX FOLD，其中配置了精密的铰链设计，精细、轻巧，却异常强韧。官方称，MIX FOLD 折叠次数可以达到 20 万次，即使每天开合 100 次，仍可以使用 5 年半。

雷军今天表示，为了让大家一起来检验 MIX FOLD 的耐用性，在 「雷军」微信视频号开了一个直播，进行为期一周的超耐久折叠挑战：每 1.6 秒折叠一次，24 小时不间断，连续 7 天！

折叠测试现场，将会有一个计数器实时显示当前的折叠次数。如果挑战成功，7 天折叠的总次数，相当于正常使用超过 10 年，这是一个有点疯狂的暴力测试，应该也是史上最久的折叠测试。

雷军称，还特别邀请了一位小米网红：小米生态链团宠猫 @小米 - 小丸子出镜，好多米家宠物产品都是她来体验和代言的，大家可以和小丸子一起围观 MIX FOLD 的折叠挑战。

IT之家获悉，MIX FOLD，是小米首款折叠手机，折叠时，是一部单手可握的手机，展开时，拥有 8.01 英寸的震撼大屏，搭载自研澎湃 C1 专业影像芯片，全球首发液态镜头模组，全部由小米智能工厂独立研发制造。定价￥9999 起！4 月 16 日 10 点首卖。

8.01 英寸真全面屏展开后媲美平板电脑展开小米 MIX FOLD，眼前是一块 8.01 英寸 AMOLED 2K 的震撼大屏，它的尺寸媲美平板电脑，是一块完整无遗憾的真全面屏。

6.52 英寸柔性屏折叠后绝佳握感的旗舰机折叠后，小米 MIX FOLD 采用一块 6.52 英寸的柔性 AMOLED 屏幕，是目前折叠手机中最大的外屏。支持 90Hz 屏幕刷新率和 180Hz 触控采样率。紧凑机身，单手握持手感绝佳。

小米 MIX FOLD 搭载了高通最新一代处理器骁龙 888，采用目前最先进的 5nm 工艺制程，拥有一颗 X1 超级大核，这是高通迄今为止，最强大的一颗芯片。它还拥有折叠手机里最快的充电：67W 有线快充，和折叠手机里最大的电池：5020mAh，仅需 37 分钟，就能充满 100%。

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