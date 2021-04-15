宏碁推出掠夺者系列内存：单条 369 元起，三星 B-Die 颗粒可选

IT之家 4 月 15 日消息 宏碁掠夺者（PREDATOR）电竞品牌除了制造笔记本电脑，近日还推出了两大系列台式机内存条，均配备纯铝散热片，提供多种频率的单条、套装可选，此外还支持多种内存时序、颗粒。

宏碁掠夺者 Apollo 星际迷幻系列内存带有 RGB 灯光，具有 DDR4 3200MHz、3600MHz、4000MHz 频率可选。三种频率均可选三星 B-Die 颗粒，提供更好的超频性能。

这款内存具有 8 个独立灯光区域，1600 万 RGB 色值，通过软件可自定义多种灯光效果，同时兼容多家厂商的 RGB 灯光同步。内存采用 10 层 PCB 版制作，具有 15μm 厚沉金金手指，支持英特尔 XMP 2.0 一键超频。

除了三星 B-Die 颗粒，宏碁此款内存 3600MHz 版还提供 C14 时序可选，进一步提升性能，但售价也更高。

宏碁掠夺者 Apollo 星际迷幻系列内存条 8G×2 3200 套装售价 799 元，4 月 16 日零点秒杀价 779 元。

这款内存 8G×2 3600 套装售价 899 元，B-Die 颗粒版 1329 元，B-Die 颗粒 C14 时序版售价 1519 元。除此之外，16G×2 DDR4-4000 B-Die 颗粒板售价 3999 元。

IT之家了解到，宏碁掠夺者还推出了 Talos 雷霆战甲系列内存条，没有 RGB 灯光，提供 3000MHz、3200MHz、3600MHz 可选。

这款内存 8G×2 DDR4-3000MHz 套装售价 699 元，4 月 16 日零点秒杀价 679 元。