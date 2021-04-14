岳云鹏吐槽买 128GB 手机仅 112GB 可用，律师：合理限度内的内存误差不构成欺诈

前两天，知名相声演员岳云鹏发布微博实名吐槽手机存储空间问题，将该话题带上热搜，引发了网友们对手机存储猫腻的讨论。

岳云鹏表示自己购买了某品牌标注 128GB 存储空间的手机，然而实际打开之后发现可用存储空间只有 112GB。为此，岳云鹏向网友发问，“如果可用存储空间只有 112GB，是不是应该只收 112GB 的钱，还是说收 128GB 的钱就是合理的？”

岳云鹏的吐槽遭到了不少网友的反吐槽，毕竟在很多人看来这是一个常识性的认知。

手机标注的存储空间和实际存储空间不一致是一个一直存在的问题，之所以如此，首先是因为手机在出厂时系统和系统预装的软件本身就会占用一部分存储空间；其次，就是在制造内存的时候，是按照 1G=1000MB 计算，但是在手机系统却是默认的 1G=1024MB，这样一来 100G 就会相差 2400MB。

有了这个前提，智能手机的普及和更新换代频率，让这些规则已经为越来越多的人熟知，手机标注存储和实际可用存储空间不一致似乎已经成为了一种默认的 “潜规则”。

因此，有网友吐槽表示，这么多年下来，实际可用空间小于标注存储空间已经基本成为共识，只要不是第一次买手机的都应该知道，岳云鹏的表现多少有点无知。

之后，岳云鹏也删除了这条吐槽微博，但是买手机还带 “公摊”科学吗？关于手机系统占据的存储空间是否应该厂商消化，可用内存与标注内存不一致是否为欺诈的讨论这几天一直没停下。

尽管岳云鹏自身对产品的认识不够全面，也不能表明这一质疑就是错的。在有的人看来，岳云鹏质疑的关键点在于信息不对等，可用空间为 112GB，厂家就应该标注为 112GB，而不是 128GB，造成不明真相的消费者们的误解。

对此，也有律师指出，合理限度内的内存误差不构成法律上的欺诈，但为了减少不必要的消费纠纷，建议商家标清 “可使用的内存”。

事实上，大部分手机厂商会在产品宣传页面或者包装盒上有所注明，但这样的标注通常字体较小或者较为隐蔽，用户不仔细查阅根本无从得知。

作为商家，厂商们很有必要让用户充分享受知情权。单独标注可用空间不可行的话，或许厂商们可以考虑将整体存储空间、初始系统占用和预装应用占用的大概空间，以及最后实际可用存储空间一一说明，告之其罗列参数时的测试场景，让消费者购买时能够全面了解这款产品。