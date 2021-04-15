“矿工”疯抢，美媒：英伟达不应该忘了普通游戏玩家

4 月 15 日消息，由于很适合挖掘加密货币以太坊，当前英伟达显卡需求量很大。但公司首先需要的是满足游戏玩家的需求。

现在的英伟达可以说是一路高歌猛进。这家炙手可热的显卡制造商所生产的产品用于视频游戏、人工智能和云计算等多个领域，去年一举超越英特尔成为美国市值最高的芯片制造商。除此之外，好消息还在不断传来。

▲ 图示：英伟达首席执行官黄仁勋

本周，英伟达宣布当季其所有产品线业绩都超出预期，公司股价再创新高。英伟达周一表示将打入 CPU 市场，投资者对此也表示欢迎。

不过，并非所有人都在欢呼。有着迫切需要的 PC 游戏玩家正在为获得英伟达显卡而头疼不已。部分原因是全球范围内的半导体短缺。另一个主要原因是，挖掘加密货币的矿工们正在大肆抢购显卡。

有趣的是，除非愿意拿出定价三倍的钱在 eBay 上高价求购，普通人现在很难买到英伟达显卡。供需失衡的情况已经非常严重，以至于个人电脑在线商店新蛋 (Newegg) 每周都要进行几次抽奖，只为了让玩家有机会加价六成去购买英伟达的一张显卡。沮丧的玩家们纷纷发帖抱怨游戏显卡价格过高且供应量不足。

可以肯定的是，英伟达显卡的大部分需求仍然来自那些想要体验新游戏最佳性能的普通玩家。周一，该公司在投资者日活动上有意淡化了加密货币矿工起到的推波助澜作用。但加密货币价格的持续飙升的确加剧了英伟达显卡短缺问题。

加密货币矿工都在利用显卡“挖矿”。英伟达的显卡产品又非常适合挖掘以太坊这种仅次于比特币的第二大加密货币。自去年 11 月份以来，以太坊的价格已经翻了五倍，这使得购买显卡“挖矿”更加有利可图，很多矿工都在利用购物机器人抢购英伟达显卡，导致普通玩家一卡难求。

对英伟达来说，客户需求暴增固然令人兴奋，但问题在于加密货币挖矿需求完全不可预测，可能无法持续。这些客户往往会在加密货币价格下跌时纷纷逃离。2018 年，以太坊价格的飙升同样导致显卡短缺。但当年晚些时候，加密货币价格暴跌，大量二手显卡涌入市场，反而对英伟达业务产生了负面影响。2018 年末，英伟达发布的业绩预期大大低于华尔街分析师预期，令投资者感到意外，之后该公司股价出现下跌。

如果英伟达行动迅速，历史就不会重演。该公司已经采取了一些措施，试图满足游戏玩家的需求。英伟达最近推出了一些新产品，砍掉了适合挖矿的显示输出；其还为一种价格更低的显卡安装了特殊软件，使得挖掘以太坊的效率降低一半，从而减少对非游戏玩家的吸引力。

虽然英伟达推出的专用矿卡对业绩有所帮助，但体量相对较小。加密货币矿工们通常更喜欢普通游戏显卡，因为其转售价值更高。如果英伟达想要产生重大影响，就需要进一步抑制加密货币矿工们的需求。其要做的不仅仅是改变某一款或者某一类显卡产品，而是应该在基础层面更改软硬件架构，从而降低整个产品线的挖矿效率。英伟达还可以与零售商合作，找到能阻止购物机器人的有效方法，比如说限制每个客户或每个地址只能下一个订单。

为了保持领先地位，英伟达应该为游戏玩家这一最好的客户群体服务。这不是因为他们比加密货币矿工更值得同情，而是因为在下一次加密货币暴跌之时，这个群体能够为英伟达产品提供更好的需求保障。