英特尔 CEO 回应英伟达发布 CPU：我们是在进攻而不是防守

IT之家 4 月 15 日消息 本周早些时候，Nvidia 宣布了首款基于 Arm 的 Grace 处理器，用于人工智能以及 HPC 服务器，虽然此举在许多市场观察家的意料之中，但该处理器的亮相对 AMD 和英特尔的股价产生了负面影响。Nvidia 无疑是一个强大的竞争对手，但英特尔认为，其并没有真正对其数据中心业务构成迫在眉睫的威胁。

“我们上周发布了我们的 Ice Lake [服务器用处理器]，反应异常积极，”英特尔新任 CEO 帕特 - 格尔辛格 (Pat Gelsinger) 在接受《财富》采访时说，“而在 Ice Lake 中，我们在 A.I. 能力方面有非凡的扩展。（Nvidia 是）在回应我们。这不是我们在回应他们。很明显，这种增强人工智能的 CPU 的想法是英特尔远远领先的领域。”

格尔辛格还表示，“很明显，我想说的是，CPU 的概念是英特尔提出的。我们现在正在将 AI 融入其中，我们预计这将是我们未来进攻而非防守的领域。”

Nvidia 称，面向 AI 和 HPC 机器的 Grace 处理器与现在的 x86 处理器相比，在 AI 和选定的 HPC 工作负载中的速度将提高 10 倍以上，但它将在 2023 年初才会面世。这样的性能预期相当可怕，但竞争对手 AMD 和英特尔并非站在原地不动。

英特尔最新的 Xeon 处理器在 DL Boost 这个总名下集成了 AI 加速技术，目前包括 AVX512_VNNI（Cascade Lake 和 Ice Lake）和 AVX512_BF16（仅限 Cooper Lake）等指令集扩展。事实证明，这两款产品在总体上具有相当的竞争力 (至少根据英特尔进行的测试)，在处理优化算法时，它们可以使英特尔的 CPU 性能超过 Nvidia 的 GPU 多达 15 倍。

总的来说，Arm、AMD、英特尔、Nvidia 以及其他一系列公司都在努力提高其处理器（CPU、GPU、IPU、VPU 等）在 AI 和 / 或 HPC 工作负载中的性能，因为对人工智能和超级计算的需求正在迅速增加。因此，未来几年在人工智能和 HPC 方向的进展将超过之前 30 年。