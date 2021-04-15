小米申请注册 “米车”商标

IT之家 4 月 15 日消息 企查查 App 显示，小米科技有限责任公司于 4 月 1 日申请注册多个“米车”商标，国际分类包含 12 类 运输工具，商标状态为注册申请中。

企查查显示，该公司曾于 2018 年就曾申请注册 41 类 教育娱乐、9 类 科学仪器等类别，目前已注册成功。

3 月底，小米公司举行了小米春季发布会，发布了小米 MIX FOLD 折叠屏手机、澎湃 C1 影像芯片等。同时雷军宣布 10 年投资 100 亿美元，首期投入 100 亿元人民币，小米正式进军智能电动汽车市场。IT之家获悉，雷军表示，我愿意押上我人生全部的声誉，再次披挂上阵，为小米汽车而战！

IT之家获悉，而小米造车的决定来自米粉的支持。雷军称，从个人设备，到智能家庭、智能办公，再到智能出行，小米将用科技的力量，全力为米粉提供全方位、全场景的美好智能生活。

据此前雷军直播表示，小米集团董事长兼 CEO 雷军在小米直播间表示，根据网友的投票意愿，小米首款汽车不是轿车就是 SUV，售价区间有望在 10-30 万元。雷军还表示，新设计的小米圆形 Logo 比方形更适合汽车品牌，但是还不确定，因为该 Logo 设计在宣布造车计划前确定。