奥迪发布 Q4 e-tron/Q4 Sportback e-tron 纯电 SUV，首次采用 MEB 平台

IT之家 4 月 15 日消息 北京时间凌晨 01:00，奥迪向全世界发布了新款纯电型 SUV Q4 E-Tron 以及运动款的 Q4 Sportback E-Tron，提供三种驱动型号。

该车在德国本地售价分别为 41900 欧元（约合 327796 元）和 43900 欧元（约 343442 元），国内售价未公布，将于六月交付，美国和其他欧洲地区稍晚，国内未知，详情可查看官网。

IT之家了解到，这是奥迪 MEB 平台的第一款车型，显然对标的是特斯拉 Model Y。

目前奥迪 e-tron、奥迪 e-tron Sportback、奥迪 e-tron GT、奥迪 Q4 e-tron 和为中国市场打造的奥迪 Q2L e-tron 组成的 EV 阵容已覆盖 A 级到全尺寸级市场。

简单来说，奥迪 Q4 e-tron 是一款紧凑级 SUV 车型，车身尺寸介于 Q3 与 Q5 之间，长约 4590mm，宽 1900mm，高 1610mm，轴距 2770mm，22 英寸轮胎（轮毂？）。

据介绍，奥迪 Q4 e-tron 搭载 Quattro 电动四驱系统，前后双电机配置，前轴异步电机提供 75kW 的功率和 150N・m 的扭矩，可根据路况提前介入分配扭矩实现电动四驱。

此外，该车型后轴永磁同步电机为车辆提供充沛动力，最大输出功率为 150kW，峰值扭矩为 310N・m，综合输出功率 225kW，百公里加速 6.3 秒。

奥迪 Q4 e-tron 电池容量为 82kWh，后驱版可达 WLTP 520 公里续航，支持 125kW 直流快充，充电十分钟也可以实现 WLTP 约 130 公里，30 分钟可充至 80%。

Q4 e-tron 前部大灯下方是很有运动感的进气口，密集的横向线条元素布满车身，前裙还有可点亮的 e-tron 标志，两侧的尾灯组由一个醒目的光带连接两个尾灯单元组成，这也是奥迪的标志性元素。

内饰方面不再多说，车内提供奥迪虚拟座舱的 10.25 英寸显示屏，除了常规的功能外还新增了一款近 70 英寸的 AR-HUD 平视显示器，拥有 11.6 英寸的中控触摸屏和六边形多功能方向盘，支持触摸。