中兴 Axon30 Ultra 影像系统：三颗 64MP 主摄，超广角畸变仅 1%

IT之家 4 月 15 日消息 在今晚的发布会上，中兴终端 Axon 产品总经理张雷介绍了中兴 Axon30 Ultra 的“Trinity 三主摄四阵列”影像系统。该手机后置三颗 6400 万像素摄像头，同时具备一个 800 万像素潜望式长焦镜头。

这款手机的 64MP 超广角镜头，具有 13mm 等效焦距，业界“最高清”的超广角。值得注意的是这款手机的超广角镜头采用定制镜片，畸变仅为 1%，高于业界普遍 10% 畸变的水平。

64MP 超人文主摄，等效 35mm 焦距，是最适合人文题材的焦段。该镜头能够交代清楚人物主体和背景的相互关系。

中兴 Axon30 Ultra 的 64MP 超感光主摄，采用索尼 IMX686 传感器，支持 OIS 光学防抖，具有 7P 镜头、f/1.6 大光圈，同时有着激光对焦传感器。

这三颗主摄像头，均支持超级夜景 AI 算法，提供针对型提供硬件级别降噪。

此外，手机第四颗镜头为潜望式长焦镜头，支持 5 倍光学变焦、60 倍混合变焦，支持 OIS 光学防抖。

IT之家了解到，这款手机支持 13-123mm 等效焦距全焦段摄影。同时支持 8K 视频录制、HDR10 视频拍摄，三颗主摄均支持 EIS 电子防抖。

中兴 Axon30 Ultra 具有三麦克风立体追音功能，可在拍摄视频时追踪主体声音。

手机录像时可以任选 3 个摄像头，同时获取多个画面，同时支持超级月亮摄影、希区柯克变焦等功能。