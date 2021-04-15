大疆 DJI Air 2S 无人机发布：1 英寸 2000 万像素传感器，6499 元

IT之家 4 月 15 日消息 今晚大疆正式发布了 DJI Air 2S 无人机。这款新品将摄像头升级至 1 英寸大底 CMOS，单像素尺寸高达 2.4μm，最高支持 5.4K（5472×3078）30fps 视频拍摄。除此之外，还支持 4K/60fps、1080P/120fps 视频拍摄，提供 H.264、H.265 两种编码，最大 150Mbps。

视频方面，无人机还支持 10-bit Dlog-M 模式，可录制 10 亿色视频，同时保留更多细节。

大疆 DJI Air 2S 无人机搭载 3500mAh 11.55V 电池，能量 40.42Wh。无人机起飞重量 595g，最长飞行时间 31 分钟，悬停时间 30 分钟，最大航程 18.5km。

这款无人机搭载高达 6 个视觉避障传感器，分别用于前方、上方、下方、和后部避障，具有四向环境感知能力，最大程度减少炸机概率。无人机搭载 ADS-B 接收器，在附近出现载人飞机时可以自动提示避让，保证飞行安全。

这款无人机将图传系统进行升级，最大距离由 10km 升级至 12km。图传支持 2.4 GHz/5.8 GHz 频率自动切换，图传最大下载码率 44Mbps。

IT之家了解到，大疆 Air 2S 无人机支持拍摄 2000 万像素 RAW 照片，具有 12.6 档动态范围。智能 HDR 堆栈技术可以连续拍摄多张照片，显著提高动态范围。以下为样张:

此外，这款无人机还支持延时摄影、全景拍摄、广角拼接、球形全景拍摄等多种模式，提高可玩性，减少后期难度。

IT之家了解到，大疆 DJI Air 2S 无人机售价 6499 元，同时提供畅飞套装可供选择，售价 8399 元。