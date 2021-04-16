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小米 10 至尊纪念版获推 MIUI12.5 稳定正式版

2021/4/16 6:47:57 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 4 月 16 日消息 感谢IT之家网友热心线索投递，小米 10 至尊纪念版用户现已接收到 MIUI12.5 稳定版的正式版更新，随时查看更新即可。

此前小米 11 和小米 10 Pro 已相继获得 MIUI12.5 稳定版更新，现在更多小米用户可以体验到最新的 MIUI 版本。

此次更新版本号为 MIUI V12.5.1.0.RJJCNXM，更新包约有 823M 大小。

雷军此前宣布 MIUI 12.5 稳定版将于 2021 年 4 月 30 日全量发布，首批适配机型有小米 11、小米 10、小米 10 Pro、小米 10 至尊纪念版和小米 9 SE，目前还剩下小米 10 以及小米 9 SE 两款机型没有全部推送。

部分更新内容如下：

系统

  • 新增安卓首创手势 Turbo，极速响应，流畅于心

  • 新增算力升级，20 倍渲染力，渲出大精彩

  • 新增机型分级，不同手机，都更流畅

  • 优化系统优化，更轻、更快、更省电

系统动画设计

  • 新增 全新 MIUI 光锥动效架构，全场景动画体验大幅提升

  • 新增 顶尖美学和动效设计，通感可视，感受真实

系统触感设计

  • 新增 提炼现实反馈，建立丰富触感库，带来自然触感体验

系统声音设计

  • 新增 通知音自然博物馆，听见万物，身临其境

  • 新增 百种环球生物之声，生灵之美，声声不息

  • 新增 专为双扬声器设计的系统音效

超级壁纸

  • 新增 雪山超级壁纸

隐私保护

  • 新增 剪切板隐私保护，曝光应用读取剪切板行为，智能判断合理读取

  • 新增 模糊定位，基于差分隐私技术保护你的位置信息

  • 新增 首家全面启用沙盒机制的安卓系统，支持单独设置敏感信息读写权限

  • 新增 曝光网页行为记录，拦截敏感、恶意行为

  • 新增 上网防追踪，你的行为只有你知道

  • 新增 应用商店每个 APP 都自带隐私说明

  • 新增 隐私风险检测

  • 新增 相册图片防误删

  • 新增 敏感权限危害和隐患教育

  • 新增 危险权限启用的增强提示和拦截

  • 优化 隐私保护页面全面升级

笔记

  • 新增 思维笔记功能，手机上的结构化书写利器，一键生成脑图

  • 新增 涂鸦功能，精心调校四种画笔，细腻还原真实笔触新增涂鸦快速绘图功能，包括规则图形长按自动修正以及直线端点自动连接

  • 新增 全局待办升级为「速记」，随时查看笔记、待办、摘录

  • 新增 摘录功能，支持将图片、文字、链接一键摘录至笔记 (需在商店中升级至 3.1.0 级以上版本)

  • 新增 动态网格排版，构建文字秩序之美，让不同字号，同样优美

  • 便签全面升级为「笔记」

MIUI+

  • 手机电脑之间，协作无间

  • 支持电脑端查看手机通知，点击通知打开手机应用

  • 支持手机端应用随时切换到电脑端继续使用

  • 支持手机端、电脑端剪贴板双向同步，一端复制，一端粘贴

  • 支持手机拍照、截图，实时同步到 PC 端使用

  • 支持手机端浏览的网页，电脑直接打开继续浏览

  • 支持电脑端拖拽文件到「MIU I+」面板传输至手机

  • 全新 MIU I「文件管理」、「笔记」支持电脑大屏版本

自由窗口

  • 新增 聊天类应用通知支持长按下拉进入小窗

  • 新增 迷你小窗与全屏应用快速互换

  • 新增“小窗胶囊”功能，应用处于迷你小窗时提示应用关键信息

小米健康

  • 新增 手机摄像头检测心率

  • 新增 手动开始跑步、步行、骑行运动，并上线多种运动视频课程

  • 优化 灵弦技术 2.0，自动运动识别更精准

桌面

  • 新增 下载应用水波纹效果动画

  • 新增 卸载应用粒子爆炸效果动画

  • 新增 全新应用文件夹设计

  • 新增 支持选择多任务横向排布方式

全能投屏

  • 新增 视频投屏画面自适应电视屏幕比例

  • 新增 小窗投屏应用音频与手机应用音频分设备播放

小米云服务

  • 新增 照片秒转 PDF

  • 新增 密码管家，一键加密帐号密码数据到云端

  • 新增 共享设备位置，协助设备查找

  • 新增 关机前支持自动定位

小米营业厅

  • 新增 支持管理多张手机卡，便捷查询、缴费

输入法

  • 新增 滑动底部区域，快捷移动光标

  • 新增 键盘底部功能键支持切换语言与切换键盘

  • 新增 长按键盘底部功能键唤出更多功能

  • 新增 底部全面屏键盘优化功能区适配个性皮肤

主题

  • 新增 第三方字体支持粗细无极调节

  • 优化 聚合系统壁纸、动画、声音等个性化功能

浏览器

  • 新增 简洁版下支持自定义壁纸

  • 优化 浏览器内核，加载速度更快

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关键词：小米MIUI

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