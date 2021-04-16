表面比马桶还脏？共享充电宝横评

中国有多少共享充电宝？ 自称市场占有率第一的怪兽充电，官网显示拥有超过 5 亿个充电宝，我简单算了算，按照每个充电宝 362.5px 的长度计算，足够绕地球赤道一圈，再绕月亮三圈。

然而我们在券商研报上复查时，券商又说怪兽充电只有 500 万个充电宝，再对照怪兽充电的招股书：果然，官网上的牛皮吹得太大了，哎 难怪它们股票的颜色如此生机盎然。

不过 500 万也不是个小数目，从广东广州能一路平铺到湖南长沙。

可即使已经多到用不完，也丝毫不影响共享充电宝涨价。现在在一些热门景区、车站、机场，你可以享受到 10 元 1 小时的 10 瓦慢充尊贵体验。即使在市区的商场里，共享充电宝的价格也已经翻了几倍，从原来的每小时 1 元，涨到了 3 元、4 元。价格人人都在吐槽，但大家有没有想过另一个问题：商场里那么多共享充电宝，每天用来用去，你见过有人给它们消毒么？它们的表面细菌是不是也被共享了呢？另外这些押金 99 元的充电宝实际成本到底是多少？

共享充电宝有多脏？

为了回答这个问题，我们在公司附近的商场里，直接购买了怪兽充电、小电、街电三家的充电宝。

为了避免造成二次污染，送测之前，我们根据 xx 操作手册，严格密封保存这些共享充电宝，并在当天就送到了凰家评测深度合作的微生物实验室，检测一下到底这些共享充电宝到底有多脏？谁最脏。

我们依照《公共场所卫生检验方法国家标准》，对三款充电宝的正反面分别进行了取样、稀释，之后加入营养琼脂培养基，等待培养基凝固之后，在培养箱中以 37 度恒温倒置培养 48 小时。

菌落总数实验的结果显示： 怪兽充电相对比较干净，每平米菌落总数 8000CFU，应该还是定期做过清洁消毒的。而街电和小电的表面菌落数分别高达每平米 21.6 万 CFU 和 44 万 CFU。

一般来讲，自媒体习惯拿来举例的马桶，表面菌落总数通常在每平米 8 万 CFU 左右。

照这么说，小电和街电的外表面确实比马桶细菌更多。

但是，作为一家 b 站上数一、数二、数三、数四…… 的评测机构，我们可不能如此贩卖焦虑。

实验室的研究员告诉我，他们平时测试酒店的毛巾，清洁做的比较差，一般菌落数也就在每平米几万 CFU 的水平。

所以大家也不用过分担心，在日常生活中，接触细菌是不可避免的，关键在于自己勤洗手勤消毒。

比如你取完充电宝用酒精湿巾擦一擦、或者多洗几次手，就能很有效的杀灭细菌。

然而你要是一边拿着充电，一边吃饭。那我就不多说了，你自己想吧。

尊贵的慢充体验？

我们再来看看这些充电宝其他方面表现怎么样？

我们在相同的设备上再次采购了这三家的充电宝，并且找了一台电池健康 100% 的 iPhone 11，模拟真实使用场景，测试了这三款“价值 99 元”充电宝的充电速度。（每次充电前，将手机电量控制在 20%，之后每 15 分钟，记录一次电量的变化）

结果和预想的差不多，三款产品的充电速度相差不大，都是半小时充入 36、37%，一小时充入 65、66%，完全充满耗时 100 分钟左右。

很好计算，三款充电宝的输出功率都是 10 瓦左右。

在测试当中，怪兽充电的充电宝不够稳定，多次充到 80% 电量就自己停了。

我就想问，这是父母告诉你，累了就歇歇，还是你在帮手机电池保健，让它别吃太撑？关键问题是，这样的充电宝 —— 是我花 99 买的啊！

我非常温柔的拆解了这三款共享充电宝，它们的内部构造差不多，都是锂电芯、主板、外壳、充电线的简单构造。

类似的主板在阿里巴巴（去看看阿里妈妈的价格）的价格不超过 20 元，5000 毫安时锂电芯价格也在 20 元左右，加上外壳、电线等非核心配件，整套的成本约 50 元，考虑到这些企业少则数万，多则数百万的拥有量，它们的采购成本肯定更便宜。

而即使是在电商零售平台，我们也能花 50 元买到 10000 毫安时、13W 输出、Type-C 接口的大品牌移动电源。

也就是说，这些 N 手的共享充电宝卖 99，每台利润超过 40 元，算是暴利了。

我裂开了

作为用过、拆过以及丢过 N 多充电宝的人，坦诚的讲，他们这种充电宝，超过 50 块都不要买。

日常使用时，半小时内的短时补电，街电价格最优，1 小时内的充电中，小电和街电价格相差不大。怪兽充电。。。。网点最多。

钱都去哪儿了？

我们在研读怪兽的招股书发现，2020 年，怪兽充电的营收实现了接近 40% 的增长，总营收高达 28 亿。然而净利润却从 1.66 亿降到了 7 千 5 百万，连 19 年的一半都不到，钱都去哪了呢？

2020 年，怪兽充电收入 75.5% 都用在了销售和营销费用上，相比 2019 年增长 55.7%。三电一兽的激烈竞争，让线下抢占充电位的成本越来越高。

那这些企业缺钱么？然而不同于其它共享经济的产品，共享充电行业的激烈竞争，并没有让消费者得到真正的好处。

三电一兽虽然表面打得火热，但面对消费者，它们的步调惊人的一致：5000 毫安时小容量、10 瓦慢充、老式接口；以及涨价、涨价、再涨价。

毕竟在几家注册用户都过亿的当下，涨价是最直接有效的增收手段。当你手机快没电时，你在乎的也不是性价比，而是谁家的充电宝在你眼前。

我们不排斥商业创新，不反对共享经济。

但我们不妨退后一步，想想一开始我们是怎么定义共享经济的：

共享经济：是指拥有闲置资源的机构或个人，将资源使用权有偿让渡给他人，让渡者获取回报，分享者通过分享他人的闲置资源创造价值。

共享经济的存在，是为了让闲置资源能有再次利用的可能。

然而我们看到，单车共享之后，新生产的单车被堆积如山；汽车共享之后、上路没多久的新车就被弄得破败不堪。

回头看共享充电宝，几家巨头持有的充电宝数量超过千万吗，而你我的家里，谁还没几个闲置的充电宝呢？这些电池最终如何回收、如何处理，可能又是几年后，共享经济留给社会收拾的一片狼藉。