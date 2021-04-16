华为发布首个 VR 音视频平台商用成果，含郎朗三首 VR 音乐作品

4 月 16 日消息，近日，华为在上海发布了 VR 音视频平台的商用成果：郎朗的三首 VR 音乐作品及其他艺人共 24 首曲目，这也是华为与郎朗首次合作 VR 音乐。发布会现场与会媒体和嘉宾都体验了基于 VR 音视频平台创作的 VR 音乐，将传统音乐会变成了具备 3D 空间音乐效果和 VR 视频。

据了解，华为可以为音乐产业人士提供技术平台和一站式端到端的制作发行解决方案，包括前端播放能力、视频点播 VOD 服务、音乐开发工具及 VR 内容的制作与发行等，全球独家。

华为消费者云服务副总裁谭东晖介绍，开发者依托华为 VR 音视频平台解决方案，可以降低成本，提高质量，实现规模化的量产 VR 音乐内容，拍摄成本相较于行业来说可低至 1/8-1/10。

VR 音乐或将迎来爆发期

华为消费者云服务副总裁谭东晖表示，借助 5G、云计算与 AI 技术，VR 产业正进入快速发展期。

华为看到一方面 VR 技术走向了成熟，VR 硬件设备出货量猛增；另一方面，消费者需求大增。据了解，2020 年消费者对在线视频的需求大幅增长，观看时长同比增长 40%。两者结合产生的 VR 音乐成为音乐产业的一个潮流走向。

在去年（2020 年）华为开发者大会上，华为消费者云服务总裁张平安发布了华为 VR 音视频生态平台，可以为创作者、合作伙伴提供 VR 视频采集与输出的完整方案。“本次与世界顶级钢琴大师、联合国和平使者郎朗首次发布的 VR 音乐作品，即是 VR 音视频平台走向消费者体验的商用成果。”谭东晖表示，“我们能为音乐公司、独立音乐人提供技术平台，包括高清 VR 视频采集与输出方案、VR 摄影机、后期视频编解码及播放，大大提升了 VR 音乐创作的便利性、降低门槛。”

据谭东晖透露，为了让更多人参与到 VR 音乐的创作生态中，华为计划在未来将该平台技术能力开放给内容开发者，共同推进 VR 行业发展。

华为一站 VR 音视频平台 成本比行业低至 1/10

华为 VR 音视频产品总监 Xinxin 介绍，华为在音频视频方面拥有自己的核心能力，除了还原现场的各种参数外，还通过 13K*9K 业界最高分辨率的 3D VR 视频能同时保留高光细节和暗部色彩。而在制作周期上，以严雯君的 VR 音视频制作为例，“拍摄不到 5 个小时，录制完毕后，后期制作大概 1-3 天左右。在业内来说，这样的制作周期算是非常领先了。”