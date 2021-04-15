全球首款 8 镜头、12K 3D 超高清：看到科技发布影视级 VR 摄影机，售价 159000 起

深圳看到科技（Kandao Tech）今日在北京索尼影像中心召开新品发布会，正式发布全球首款 12K 3D 超高清专业 VR 摄影机 Kandao Obsidian Pro。

Kandao Obsidian Pro 主要特性包括：原生支持拍摄 12K*12K 30FPS 的 3D 全景视频，并支持 60FPS 的超分 12K*12K 3D 全景视频制作；搭载 8 颗 APS-C 传感器，提供比 M4/3 传感器更好的画质表现；配备 8 颗定制超 6K f2.8 大光圈鱼眼镜头，14 片 10 组精密工艺保障电影级成像效果；开创性采用电动控制，实现两种可选对焦距离、多种光圈档位；支持 12 bit RAW 视频与全 I 帧视频格式录制；一体化 SSD 模块，满足 8 镜头超高速数据存储。

即日起，Kandao Obsidian Pro 开启全球预售，预计 5 月 20 日起发货。单机售价 159000 元，相机 + 4T SSD 存储套装 175000 元，相机 + 8T SSD 存储套装 188000 元，相机 + 16T SSD 存储套装 229000 元。

影视级 3D VR，12K 极致超清

Kandao Obsidan Pro 是全球首款 12K 超清 VR 影视级摄影机，支持原生拍摄输出 12K 30fps 3D 全景视频，借助 Kandao 独家算法，还可实现高达 60fps 高帧率的 12Kx12K 3D 全景视频输出。

Kandao Obsidian Pro 搭载 8 个 2400 万像素 APS-C 超大面积图像传感器，且拥有 14 档动态范围，感光度 ISO 可上至 12800。即使在极限暗光场景下，也能清晰捕捉到暗处画面和深度信息。

全链路极致超高清影像录制，保证了 Kandao Obsidian Pro 有着纤毫毕现的细节、宽广的动态范围，即使将１２K VR 视频超采样成８K 视频，画面也会比直接拍摄 8K 更细腻，拥有更多细节。

为满足影视制作中大量移动拍摄需求，Kandao Obsidian Pro 还内置九轴陀螺仪，结合看到科技 SuperSteady 超强防抖算法，可以完美避免果冻效应，轻松实现影视级的防抖画面。

在全景相机中引入光圈、对焦电动控制

Kandao Obsidian Pro 为八镜头结构设计，配备 8 颗定制超 6K 镜头，每个镜头视场角高达 195°，保证 360° 每一处画面都能同时被 3 个镜头采集，像场覆盖高达 300%，可完美满足全景拼接和 3D 视频渲染需求。

Kandao Obsidian Pro 通过定制镜头，开创性地在 VR 全景相机中加入电子控制可变光圈、可变焦距镜头。其最大光圈为 f2.8，支持 f2.8 至 f16 高达 16 档曝光可调，变焦镜头支持“近距离”和“普通”两档对焦距离，满足大光圈下不同距离的拍摄需求，赋能 VR 影视从业者实现精密景深控制、动态模糊创作。

支持 12bit RAW 视频，14bit RAW 照片拍摄

Kandao Obsidian Pro 支持拍摄 12bit RAW 格式３D 全景视频，RAW 格式可以记录所有图像的信息，最大程度地保留了记录了从明到暗丰富的色彩信息。与 10bit 相比，12bit 视频后期调色时能更有效避免色彩断层，提供更广阔的后期空间。

Kandao Obsidian Pro 支持原生拍摄 14bit RAW 双目 VR 照片，还可通过 DNG８连拍模式，进一步提高暗光成像画质。

当拍摄 12bit RAW 视频时，写入速度高达 22160Mbps／ｓ，意味着 12K RAW 格式录制时就需要一套稳定的的存储方案。Kandao Obsidian Pro 采用一体化 SSD 存储模块设计，有力保障数据存储时的高速、稳定，存储容量上有 4T/8T/16T 可选。

为保障 12K 视频的长时间稳定拍摄，Kandao Obsidian Pro 采用创新散热结构设计，内置 4ｍｍ十六热管同时散热，辅以 120ｍｍ超大风冷，共同构建成了一整套高效散热系统。

操控、音频、传输…… 创作支持

为了让创作者在拍摄时能实时监看调参，Kandao Obsidian Pro 机身上加入了全新的可视化操作视频。创作者可以通过机身屏幕灵敏调整参数，也可以通过无线网络与手机 App 连接，实现远程 FHD 高清实时预览，单镜头、全景预览任意切换。同时支持曝光、白平衡、对焦距离、拍摄模式等全参数调整。

Kandao Obsidian Pro 还支持 Wi-Fi6 和 Bluetooth5.0，提供 MIMO2×2，实现高清预览，传输更远更稳定，App 遥控器连接更便捷。

在音频解决方案上，Kandao Obsidian Pro 内置了８个定向麦克风进行 360° 收声，还配备 3.5mm 音频输入接口、USB Type-C 接口，支持专业音频采集设备接入。

Kandao Obsidian Pro 配置了万兆以太网口，传输峰值高达 10Gbps，下载 50GB 媒体素材仅需 40 秒。

在发布会上，深圳看到科技 CEO 陈丹还宣布启动 Kandao Obsidian Pro 大使计划，在全球范围内征集最顶级的影视 VR 创作者，提供 Kandao Obsidian Pro 样机扶持，助力其拍摄最专业的影片。创作者可通过官方定向邀请或官方邮箱（[email protected]）申请大使的资格。