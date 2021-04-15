太强悍，华为自动驾驶视频曝光：极狐阿尔法 S 复杂路段表现堪称老司机

IT之家 4 月 15 日消息 华为全球分析师大会上，在华为轮值董事长徐直军表示华为将继续加大智能汽车软件投入，实现汽车行业的智能化、自动化、电动化等。徐直军强调，华为在汽车领域的定位是智能网联汽车领域的增量部件供应商。

徐直军表示，华为不造车、帮助车企造好车的决策是经过多年的讨论。这个战略至今没有改变，华为会选择合作伙伴，赋能车企。华为目前已与三个伙伴合作，将推出三个品牌的智能汽车。一是北汽新能源，打造 ARCFOX 极狐品牌，今年第四季度开始，未来有一系列车推出市场；另外分别是重庆长安，以及广汽。但两个品牌的名称还未确定。

今天博主 @鹏鹏君驾到 曝光了号称是华为无人驾驶系统的视频，据悉，视频是装有华为智能驾驶系统的极狐阿尔法 S 的无人驾驶演示，可以看出，在较为复杂的路段，阿尔法 S 的无人驾驶顺畅自然，成熟度高，估计很多老司机也会对其表现伸大拇指。

此外，该博主还透露，极狐阿尔法 S 可能有不同版本，其中高配版支持华为 HI 智能汽车解决方案，搭载鸿蒙 OS 智能座舱。

IT之家了解到，华为联合推出的智能汽车产品会带有华为 inside 的标识，但并不是所有车型都会使用，而是只有使用了华为自动驾驶方案的汽车才会使用。