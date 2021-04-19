2999 元起，一加 9R 明日 0 点正式开售：骁龙 870 直屏旗舰

IT之家 4 月 19 日消息 搭载‍骁龙 870 芯片的一加 9R 手机于 4 月 15 日发布，将于明日 0 点正式全渠道开售。

一加 9R 的 8+128GB 版本售价 2999 元，8G+256G 版本售 3299 元，12+256 版本后续开启预售，一加游戏肩键 79 元，新款科技全包保护壳 149 元。

该机将提供蓝与黑两种配色，整机只有 189 克，厚度仅 8.4 毫米，拥有 LPDDR4x + UFS 3.1 存储，并配备一加有史以来最大的 X 轴振动马达，适配多款游戏 4D 立体游戏振感。

IT之家了解到，这款手机还拥有立体声双扬声器，采用 6.55 英寸 120Hz 的 2.5D 柔性直屏，8192 级自动亮度调节，240 Hz 触控采样率，还有 HDR10+ 认证。

影像方面，一加 9R 前置 16MP（IMX471），后置 48MP 主摄（IMX586，OIS）+16MP 123° 超广角 + 5MP 微距 + 2MP 黑白风格镜头，提供赛博朋克滤镜。

其他方面，该机运行 ColorOS for OnePlus 系统，拥有双立体扬声器 + 杜比全景声、豪华散热材料，搭配一加首款游戏肩键，支持 65W 超级闪充，配合 4500 毫安时大电池可带来不俗的续航体验。