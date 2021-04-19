Facebook 效仿 Clubhouse 发力社交音频：近期或推多款新产品

北京时间 4 月 19 日上午消息，据报道，知情人士透露，Facebook 计划发布一系列新的“社交音频”产品，包括一款与 Clubhouse 语音社交品台相似的产品，以及一款与 Spotify 合作开发的播客发现和传播工具，但并非所有产品都会在近期面市。

Facebook 计划发布的社交音频产品包括：

当疫情带火了 Zoom 网络会议服务 Zoom 后，Facebook 也在一年前推出了一款名为 Rooms 的视频会议产品。而该公司此次计划发布一款纯语音版 Rooms。

Facebook 还准备推出一款类似于 Clubhouse 的产品，可以让人们加入不同的分组，并与虚拟舞台上的演讲者互动。

Facebook 用户现在就可以在 Newsfeed 发布文本、图片和视频消息，该公司还准备推出类似的语音消息功能。

Spotify 过去几年一直在大举投资播客，而 Facebook 此次将发布一款与该服务打通的播客发现产品。目前还不清楚 Facebook 除了对播客内容进行标记，并为用户提供 Spotify 的访问渠道外，是否还有其他计划。（值得注意的是：Spotify 和 Facebook 最早在 10 年前就已联姻，当时的 Facebook 一直在大力推广“无障碍分享”功能，希望让 Facebook 用户了解好友正在阅读、收听或观看的内容。但该项目很快失败。）

不仅如此，Facebook 这些新品的具体发布计划目前也尚未可知。业内人士认为，纯语音版 Rooms 最有可能立刻发布。知情人士表示，其他产品可能要到今年春末才有可能亮相，在此之前甚至连测试版都不会推出。

无论如何，这些新品发布计划都表明 Facebook CEO 马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）坚信其用户已经做好准备使用视频和语音作为彼此联系的重要方式。事实上，他不是最近唯一一个看好这一理念的科技巨头高管：Twitter 已经准备好推出与 Clubhouse 类似的产品 Spaces。苹果最早也有可能在周二的新品发布会上推出新的播客订阅产品。

扎克伯格计划在美国东部时间周一下午 1 点接受科技记者凯西・牛顿（Kasey Newton）的采访，而牛顿在本周写道，他和扎克伯格将会讨论“科技和媒体行业的疯狂过渡时期”，并指出 Facebook“对时事通讯、直播音频和其他技术越来越感兴趣”。

Facebook 对此不予置评，只是表示：“我们多年来一直在通过音频和视频技术关联用户，而且始终在探索新的方式提升用户体验。”苹果发言人拒绝对此置评。

扎克伯格已经明确表达了对 Clubhouse 的兴趣，这款语音社交服务是在疫情开始之初发布的，去年经历了快速增长。扎克伯格多次使用这款服务，还有一次与 Spotify CEO 丹尼尔・艾克（Daniel Ek）共同亮相。与此同时，Clubhouse 的估值也在最近快速增长 —— 就在几个月前刚刚以 10 亿美元完成融资后，最近又宣布获得估值为 40 亿美元的新一轮融资。

与此同时，观察者也怀疑，随着越来越多的巨头开始在语音社交领域跑马圈地，Clubhouse 或许难以延续 2020 年和今年早些时候的辉煌。这款服务采用阅后即焚的语音直播方式传播内容，每个房间最多可容纳 5000 人。该服务的下载速度似乎也因为新鲜感的消散而放缓，而 Clubhouse 自从今年 2 月宣布用户达到 1000 万之后，也没有再次更新用户数据。

事实上，科技投资者沙恩・普利（Shaan Puri）曾经发表推文称：“大家似乎都认为 Clubhouse 会引爆未来，但我却认为它会失败。”他表示，用户很难通过持续创造实时的纯语音内容来维持现有用户和吸引新用户。

但另一方面，Clubhouse 仍然局限于 iPhone，所以当它面向 Android 平台开放时，几乎肯定会迎来二次爆发。目前就评估 Clubhouse 开创的直播播客或虚拟会谈模式能否持续受到欢迎，还为时尚早。

至于 Facebook 的大举进攻是否能够对 Clubhouse 构成威胁，现在也难下定论。

扎克伯格向来都很喜欢效仿竞争对手或潜在竞争对手的服务和功能，但结果喜忧参半：例如，它曾经成功推出了 Snapchat 开拓的“Stories”功能，但作为 Zoom 竞争对手的 Rooms 功能却始终未见起色。而效仿 TikTok 推出的短视频应用 Reels 虽然正在推进，但其中很多视频实际上恰恰来自 TikTok。另外，Facebook 还在将效仿 Substack 推出自媒体平台。