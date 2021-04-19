地精模拟游戏《Gnomepunk》上架 Steam 商城

IT之家 4 月 19 日消息 地精模拟游戏《Gnomepunk》近日上架 Steam 商城，目前发售日期未定，支持中文。

IT之家了解到，玩家将在游戏中指挥地精团队，建立一支精英部队、训练工人、收集资源、开发科技、战胜凶猛的动物、深入了解植物并将其用于炼金术。

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游戏介绍：

如果你在森林采摘蘑菇时看到一顶红色的帽子，那你最好快速离开！在树林深处的某个地方，有一群兔子一般大的生物，他们就是侏儒，传说中的半身人，虽然他们很害怕更强大的同族人类，但自从有光明以来他们就以其强大的统治力一直在树林中散布着恐惧。

组建一支军队、训练工人、收集资源、开发科技并带领你的小部落完全地控制森林。在途中，你将面临危险的外部因素，例如野生动物、复杂的地形、食肉植物、敌对帮派，以及内部的危险因素，例如酗酒、无所事事和失败主义的蔓延。

在登顶的路上，你可以和其他部落结成联盟或者发展你自己的部队并向其他部落宣战，你还要设置动物陷阱，并学会为达到你的目标而去捕捉和利用人类。

如果事实证明你的部落生产力低下，那么你别无选择，只能诉诸酷刑。作为统治者，你也一定不要忘记善待你的人民，竞技场应该可以满足你治下人民的娱乐需求。深思熟虑后的经济政策会带来繁荣，但是如果统治者太温柔的话可能会失去人民对他的尊敬。使用严格的税收制度会对你有利，有利于你控制整个社会。

白天大家都在工作，晚上才是现实生活的开始。侏儒族群的传统是每晚举行一次兴奋聚会，那里有大量的酒精、兴奋剂、疯狂的比赛以及啪啪活动。作为国王，你应该会玩得很开心，尽情享受夜晚所能提供的一切。