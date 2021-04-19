小米宣布部分电视型号涨价后续，Redmi MAX 86 英寸已涨价 2000 元

IT之家 4 月 19 日消息 本月上旬，小米电视宣布，受全球市场供需变化、疫情和汇率变化等影响，近期包含显示面板、芯片在内的多种电视核心零部件价格持续大幅波动，在未来较长一段时间核心部件报价仍会持续走高。

目前，Redmi MAX 86 英寸价格已涨至 9999 元，相较 7999 元的发售价上涨 2000 元。

最会买 App 价格走势显示，小米京东自营旗舰店的 Redmi MAX 86 英寸电视先后经历两次价格上涨：4 月 9 日从 7999 元涨至 8888 元，4 月 16 日再涨至 9999 元。

IT之家了解到，Redmi MAX 86 英寸智能电视于 3 月 4 日首发上市，采用 86 英寸 120Hz 高刷全面屏，支持 120Hz MEMC 硬件级运动补偿，配备了多分区背光系统。

3 月 16 日，小米集团副总裁、中国区总裁、红米 Redmi 品牌总经理卢伟冰表示，Redmi MAX 86 英寸销量突破 12000 台，赶超 2020 全年同行业同尺寸总销量。

4 月 8 日，小米电视发布公告称，迫于原材料成本大幅波动，小米将对小米电视部分型号、Redmi 电视部分产品型号官方建议零售价格做出相应调整，但会尽可能保证性价比。