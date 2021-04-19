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2021 阿里巴巴全球数学竞赛启动：33 位数学 “顶流”组成豪华命题组，奖金 100 万元

2021/4/19 10:55:55 来源：C114中国通信网 作者：- 责编：远洋
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4 月 19 日消息，2021 阿里巴巴全球数学竞赛日前启动，设于达摩院官网的报名窗口向全世界数学爱好者打开。报名时间持续 1 个月，赛程包含预赛、决赛两轮，将分别于 5 月 16 日、6 月 26 日举办，全程在线答题。本届大赛对命题组作了扩容，33 位数学界顶流学者将为参赛者准备梯度丰富、创意新颖的赛题。

阿里巴巴全球数学竞赛（Alibaba Global Mathematics Competition）由中国科学技术协会、阿里巴巴基金会、达摩院共同举办。大赛不设报名门槛，过去两届共吸引了 70 多个国家的 9 万多人参加，他们来自各行各业，年龄跨度从十几岁到几十岁不等。

本届大赛命题组由上届的 21 人强势扩容至 33 人，他们来自北京大学、浙江大学、中科院数学所、耶鲁大学、普林斯顿大学、加州理工学院等高校和研究机构，其中包括多位北大数学“黄金一代”代表人物。

预赛赛题仍将以场景化、生活化的面目呈现，希望激发选手的好奇心和参与度；决赛分为代数与数论、几何与拓扑、分析与方程、应用与计算数学、组合与概率五大赛道，赛题既考验知识储备与专业能力，更需要创新能力和研究潜能，最终目标是寻找拥有极高数学潜质的人才。

主办方为参赛者准备了 100 万人民币奖金，并计划在 2021 年暑期针对部分获奖选手举办线上“大师班”。中科院院士、美国人文与科学院外籍院士、北京国际数学研究中心主任田刚将组织海内外优秀学者开班讲课。

达摩院表示，不论成绩如何，都希望大家享受数学。本届大赛主题为“数学时刻“，不论那是“数学天才”灵光闪耀的一刻，还是普通数学爱好者自得其乐的一刻，都值得被创造、被记忆。达摩院希望通过数学竞赛，唤起全社会对数学和数学研究的热忱，共同推动中国数学迎来它最好的时刻。

附：

报名链接（中文）：

https://damo.alibaba.com/alibaba-global-mathematics-competition?lang=zh

报名链接（英文）

https://damo.alibaba.com/alibaba-global-mathematics-competition?lang=en

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关键词：阿里巴巴

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