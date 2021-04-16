市场监管总局集中公布爱奇艺、阿里巴巴等互联网平台企业《依法合规经营承诺》

IT之家 4 月 16 日消息 市场监管总局集中公布互联网平台企业《依法合规经营承诺》（第三批），包括爱奇艺、贝壳找房、当当网、去哪儿网、搜狗、阿里巴巴等公司。

IT之家附全文：

4 月 13 日，市场监管总局会同中央网信办、税务总局召开了互联网平台企业行政指导会。会议针对平台经济领域存在的强迫实施“二选一”等突出问题，提出“五个严防”“五个确保”，明确要求各互联网平台企业在一个月内全面自检自查，逐项彻底整改。市场监管总局 14 日、15 日集中公布了与会互联网平台企业《依法合规经营承诺》（第一批、第二批）。今日，集中公布与会互联网平台企业《依法合规经营承诺》（第三批），请社会各界予以监督。

北京爱奇艺科技有限公司（爱奇艺）依法合规经营承诺书

为规范市场管理，创建良好的市场竞争环境，确保各方权益不受侵害，爱奇艺郑重承诺：

一、加强合规管理，认真贯彻落实国家宏观经济政策，严格遵守平台合规经营相关的所有法律法规。

二、平等对待平台内所有经营者，不利用服务协议、技术等手段限制经营，严禁滥用市场支配地位，杜绝不正当竞争行为。

三、严格履行经营者集中申报义务，不违法实施经营者集中。

四、不断完善广告审核制度，不发布违法广告，自觉维护互联网广告市场秩序。

五、严格把控产品质量，对平台销售的产品定期检查，严守产品安全底线。

六、履行食品安全保障义务，严格履行入网经营者资格审查和食品安全管理责任，不销售来路不明、存在质量安全隐患的食品。

七、严格履行知识产权保护义务，建立保护规则，积极配合执法部门开展的侵权违法监测和治理工作。

八、充分保障消费者知情权、公平交易权和自由选择权不受侵害，畅通用户投诉举报渠道，及时、有效处理平台内消费者的反映。

九、保护用户个人信息和隐私安全，收集信息前，明确告知收集使用个人信息的目的、方式和范围并获得用户同意。

北京爱奇艺科技有限公司

2021 年 4 月 13 日

贝壳找房（北京）科技有限公司（贝壳找房）依法合规经营承诺书

为了进一步落实国家相关法律法规要求，建立健全公平参与市场竞争的长效机制，贝壳找房郑重承诺：

一、加强合规管理，强化平台内部生态治理，不断完善服务协议、平台运营和平台内部治理规则，切实提高平台治理规则的公开性和透明度，自觉接受社会监督，依法保护个人信息和隐私。

二、按照公平合理无歧视的原则与平台内经营者开展合作，平等对待平台内所有经营者，杜绝不正当竞争行为。

三、依法为平台内经营者和消费者提供全面、真实、准确、及时的价格信息和交易信息，充分保障平台内经营者和消费者的知情权、公平交易权和自由选择权。

四、严格审核广告宣传内容，不发布违法广告，严格履行知识产权保护义务。

五、建立并畅通投诉举报渠道，健全投诉处理制度和争议在线解决机制，制定并公示争议解决规则，及时、有效处理平台内经营者和消费者的反映。

六、不违法实施经营者集中，严格履行经营者集中申报义务。

七、带头强化行业自律，积极通过技术革新、质量改进、服务提升、模式创新等开展良性竞争，实现创新发展。

八、坚持包容共享原则，为平台内经营者特别是中小经纪公司提供便捷优质的服务，促进平台经济和实体经济协同发展。

贝壳找房（北京）科技有限公司

2021 年 4 月 13 日

北京当当网信息技术有限公司（当当网）依法合规经营承诺书

为规范电子商务市场服务，共建电子商务合法合规诚信经营环境，保护消费者合法权益，建立健康的网上购物环境，我单位承诺：

一、遵纪守法，严格履行相关义务。

严格遵守《电子商务法》、《广告法》、《消费者权益保护法》等法律法规，坚决抵制侵犯知识产权、销售假冒伪劣产品、销售盗版图书、服务违约、虚假宣传、刷单炒信以及滥用、泄露和非法倒卖个人隐私信息等行为，切实保护消费者权益。

二、积极立信，建立健全信用记录。

对入驻平台的经营者建立实名登记制度，加强管理和定期核査，充分公开交易双方评价结果和服务承诺履约情况，及时将恶意刷单、虚假流量、图物不符、假冒伪劣、价格欺诈等失信行为纳入诚信档案。

三、合同规范，公平竞争。

不利用优势地位订立不平等条约，平等交易，正当获利，不以垄断或优势地位损害消费者利益。合同文字通俗易懂，避免产生混淆或歧义，公平有序竞争，不以不正当经营手段破坏市场秩序。

四、诚信经营，自觉接受社会监督。

牢固树立诚信经营意识，加强商品质量、服务履约、广告宣传等方面的信用管控，强化数据信息的保护与管理。优选合格可靠供货渠道，建立检验抽査制度，维护商品质量安全。加强自律，自觉接受主管部门、行业组织、公众媒体监督。

北京当当网信息技术有限公司

2021 年 4 月 13 日

多点新鲜（北京）电子商务有限公司（多点）依法合规经营承诺书

为持续优化营商环境，推动平台经济持续健康发展，保障广大消费者、平台经济各方主体合法权益，维护互联网领域良好消费环境和公平竞争秩序，我公司郑重向社会做出以下承诺：

一、依法规范竞争行为，维护良好竞争秩序。尊重平台内经营者的自主选择权，不强制要求平台内经营进行“二选一”。不利用技术手段、平台规则和数据、算法等，实施垄断协议和滥用市场支配地位行为，排除、限制市场竞争。

二、落实平台责任，强化平台治理。加强对平台内经营者资质审查，对平台内经营者销售假冒伪劣商品、销售不符合食品安全食品、发布违法广告、以不正当价格行为误导消费者等行为，依法进行严格规范和有效治理。严格履行知识产权保护义务，对发现的侵犯知识产权行为采取必要措施，并积极协助执法部门查处侵权行为。

三、保护消费者合法权益。依法为消费者提供全面、真实、准确、及时的交易信息，切实保护消费者的知情权、公平交易权和自由选择权等权益。健全投诉处理制度和争议在线解决机制，及时有效处理消费者的反映。

四、开展合规培训，加强企业自治。对企业员工定期开展《电子商务法》、《反垄断法》、《反不正当竞争法》等相关法律培训，提升合规能力。定期向监管部门报告合规情况，自觉维护公平竞争的市场秩序。

我们将践行以上承诺，自觉接受社会公众监督，共同营造更加安全放心、公平有序的网络市场环境。

多点新鲜（北京）电子商务有限公司

2021 年 4 月 13 日

北京趣拿信息技术有限公司（去哪儿网）依法合规经营承诺书

为积极响应中央推动平台经济规范健康持续发展的要求，进一步营造互联网良好的消费环境，维护公平竞争的市场秩序，切实保障消费者合法权益，我们向社会郑重承诺:

去哪儿网将努力整合管理资源，加强内部经营管理人员合法合规经营的红线意识，尊重平台内经营者的合法权益，拒绝一切滥用市场支配地位的违法行为，促进平台与平台之间的公平竞争，主动维护市场有序环境。

去哪儿网将进一步完善产品核验制度，杜绝价格不正当、质量不合格、安全无保障等问题，保障消费者知情权和选择权，保护消费者个人信息安全。积极履行保护知识产权的责任和义务，维护知识产权权利人的合法权利。

知敬畏守规矩，方能赢得更好的发展。去哪儿网将自觉接受社会各界监督，坚决践行上述承诺，继续秉承“消费者第一”的企业价值观，恪守依法合规、诚信经营的基本方针，与平台商户一起共同营造公平竞争、创新发展、开放共享、安全和谐的平台经济新秩序，更好地满足人民群众对美好生活、美好旅行的新期待！

北京趣拿信息技术有限公司

2021 年 4 月 13 日

北京搜狗信息服务有限公司（搜狗）依法合规经营承诺书

为了维护互联网行业公平竞争秩序，推动平台经济持续健康发展，保障广大消费者合法权益，搜狗公司坚持依法合规经营，强化自我约束和自我管理，郑重作出以下承诺：

1. 加强合规管理。遵守法律法规，恪守社会公德和商业道德，主动承担社会责任。

2. 积极预防和及时制止垄断行为。不实施“二选一”；不滥用市场支配地位排除、限制竞争；不实施垄断协议；不违法实施经营者集中。

3. 不实施不正当竞争行为和不正当价格行为。不从事商誉诋毁等违法违规竞争行为，或依托算法推荐、人工智能和大数据分析进行“隐形”不正当竞争行为。

4. 不发布违法广告。加强平台内广告审核，严格规范广告发布行为，注意广告导向，杜绝虚假宣传、低俗内容。

5. 不销售质量不合格商品。加强平台内商品广告等环节审核，严控假冒伪劣商品宣传和销售流通。强化食品安全保障义务。严格履行平台内广告经营者等资格审查和食品安全管理责任。

6. 严格履行知识产权保护义务。

7. 保护消费者权益，不侵害消费者知情权和选择权等。 健全完善高效便捷的投诉举报处理和反馈机制。

8. 不非法收集和滥用个人信息。高度重视个人信息数据安全、使用与保护，严格防范个人信息数据被泄露和滥用。

北京搜狗信息服务有限公司

2021 年 4 月 13 日

北京五八信息技术有限公司（58 同城）依法合规经营承诺书

为建立健全公平参与市场竞争的长效机制，持续优化营商环境，推动平台经济持续健康发展，保障广大消费者、平台经济各方主体合法权益，维护互联网领域良好消费环境和公平竞争秩序，我公司郑重承诺：

一、加强合规管理。严格遵守法律法规，恪守社会公德和商业道德，认真履行法定义务，切实落实法定责任，主动承担更多社会责任、道德责任。

二、遵循自愿、平等、公平的基本原则，尊重平台内经营者的自主选择权。不违法强制“二选一”、不实施垄断协议、不违法实施经营者集中。

三、坚持诚实信用、恪守竞争规则。不实施价格违法，不利用技术手段损害竞争秩序。不发布违法广告，不损害竞争对手的商业信誉、商品声誉。

四、落实平台责任，强化平台治理。对平台内经营者禁止消费欺诈、刷单炒信、虚假宣传等行为严格规范管理。加强假冒伪劣商品治理，履行食品安全保障义务。切实保护消费者知情权、选择权等合法权益。不非法收集和滥用个人信息。严格履行知识产权保护义务，建立知识产权保护规则。

五、加强沟通协调，依法维护自身利益。当发现涉嫌违法违规行为线索时，通过正当途径及时向政府监管部门举报，并积极配合调查处理，或采取诉讼等方式维护自身权益。

我司将全力践行上述承诺，并自觉接收政府及社会各界监督。

北京五八信息技术有限公司

2021 年 4 月 13 日

上海拉扎斯信息科技有限公司（饿了么）依法合规经营承诺书

守法经营、共同推进行业健康发展是平台企业义不容辞的责任。饿了么将严格遵守《电子商务法》、《反垄断法》、《反不正当竞争法》等相关法律，切实履行平台责任，依法合规经营，现郑重作出如下承诺：

一、加强内部合规管理，切实提升合规水平。饿了么将进一步建立健全内部合规管理制度，加强法规学习和员工培训，定期开展合规自查，确保企业和员工的行为依法合规。

二、公平参与市场竞争，共同维护竞争秩序。饿了么承诺，不滥用市场支配地位要求平台内经营者“二选一”；依法进行经营者集中申报，未经申报不开展经营者集中；积极维护市场竞争秩序，不实施不正当竞争行为和不正当价格行为；加强广告审核，不发布违法广告。

三、严格履行平台职责，维护消费者合法权益。饿了么承诺，依法履行平台主体责任，保障网络订餐食品安全；建立健全平台知识产权保护体系，加强知识产权保护；强化消费者保护，保障消费者知情权和选择权，不非法收集和滥用个人信息。

我们将严格践行以上承诺，自觉接受社会公众监督，积极参与营造安全放心、公平有序的平台经济发展环境，为构建统一开放、竞争有序的市场体系做出积极贡献。

上海拉扎斯信息科技有限公司

2021 年 4 月 13 日

上海阅文信息技术有限公司（阅文）依法合规经营承诺书

为维护互联网交易良好环境和公平竞争秩序，保障各方主体的合法权益，阅文郑重作出以下承诺：

一、加强合规管理，完善合规制度，依法合规经营。遵守法律法规和商业道德，诚实守信，公平参与市场竞争。

二、保障平台内经营者的自主经营权，不干涉其正常经营活动，严格遵守《反垄断法》，不违法实施“二选一”和垄断协议等垄断行为，不违法实施经营者集中，依法进行经营者集中申报。

三、不违法实施不正当竞争行为，不销售不合格产品，依法保护消费者的知情权和选择权。

四、坚决贯彻落实《广告法》等相关法律法规，规范自身广告经营行为，不发布违法广告。

五、严格履行知识产权保护义务，针对侵犯知识产权行为采取必要措施并积极协助执法查处。

六、依法收集和使用个人信息，防范不当获取、滥用用户个人信息或隐私数据的行为。

我们将践行以上承诺，积极配合监管执法，自觉接受社会监督，共同建立公平竞争、创新发展、开放共享、安全和谐的平台经济新秩序。

上海阅文信息技术有限公司

2021 年 4 月 13 日

阿里巴巴（中国）有限公司（阿里巴巴）依法合规经营承诺书

我国平台经济发展正处于关键时期，只有建立健全平台经济治理体系，明确规则，划清底线，加强监管，规范秩序，才能更好发挥平台经济产业的社会价值，为高质量发展和高品质生活服务。

阿里巴巴集团将在合规经营方面积极助力维护良好的市场竞争环境、保护消费者合法权益，更好地服务平台商家，不断为社会创造更多有益价值。为实现上述愿景，我们在此郑重承诺：

一、严格依照《反垄断法》、《电子商务法》、《网络交易监督管理办法》等相关法律规范，加强合规体系和治理体系建设。忠实履行各项法定义务，加强食品安全和商品质量管理，不断提高知识产权保护水平，协助主管部门共同维护市场经营秩序，履行平台社会共治的社会责任。

二、全面规范企业竞争行为，不实施“二选一”、协议垄断等排除、限制市场竞争行为；依法进行经营者集中申报；不利用技术手段、平台规则和数据、算法等手段实施不正当竞争和不正当价格行为，依法规范广告经营活动，共同营造公平、有序、开放的市场竞争环境。

三、秉持诚信经营理念，不断完善消费者权益保障机制，规范平台及平台内商家经营行为，保护消费者的知情权、公平交易权、自由选择权等各项合法权益，不非法收集和滥用消费者个人信息。

四、不断加强平台内部生态治理，构建更开放、公平、高效、共享发展成果的平台经营环境，在为平台内商家提供更为优质和多元的服务同时，不断降低中小商家的平台经营门槛。

阿里巴巴集团将始终坚守“客户第一”的价值观，坚持“聚精会神办企业、遵纪守法搞经营，在合法合规中提高企业竞争力”。我们诚恳接受来自主管部门、社会公众和媒体的全面监督，为我国互联网平台经济的健康有序发展做出更大贡献。

阿里巴巴（中国）有限公司

2021 年 4 月 13 日

杭州贝购科技有限公司（贝贝网）依法合规经营承诺书

为维护网络零售平台服务市场环境，引导平台内经营者诚信守法经营，保护消费者合法权益，推动线上经营健康有序发展，贝贝网自愿承诺如下：

一、自觉遵守《电子商务法》《消费者权益保护法》《广告法》《反垄断法》《反不正当竞争法》等法律，依法经营，加强自身合规管理。

二、不实施“二选一”行为，不滥用市场支配地位，不实施垄断协议。不对平台内经营者的选择平台行为实施不合理限制或者附加不合理条件等，充分保障平台内经营者的公平交易权和自由选择权。

三、依法申报，不违法实施经营者集中的垄断行为。

四、公平参加市场竞争，不实施不正当竞争行为。

五、不实施不正当价格行为。督促平台内经营者明码标价，依法依规开展促销活动。

六、不发布违法广告。完善广告监测机制，加强广告审核能力。

七、严格审核平台内经营者相关经营资质，保证平台不销售质量不合格商品。

八、强化食品安全保障义务。要求平台内经营者提供符合保障人身、财产安全要求的产品或服务，采取多种措施，实施动态监测防止缺陷产品进入平台销售。

九、严格履行知识产权保护义务，健全知识产权侵权投诉处理机制。

十、保护消费者权益。督促平台内经营者诚信经营，不侵害消费者知情权和选择权等。

十一、不非法收集和滥用个人信息。保持“最小、必要”原则，合法收集个人信息，明确获得用户同意。

本企业自愿履行以上承诺，自愿接受政府和社会监督。

杭州贝购科技有限公司

2021 年 4 月 13 日