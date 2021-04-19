英特尔 11 代酷睿超频特挑版第三方开售：i5-11600K 5GHz 版 2217 元

IT之家 4 月 19 日消息 英特尔 11 代酷睿 Rocket Lake-S 桌面处理器于上月正式发售。该系列产品的主频、功耗相比一代产品略有提升，最高规格为 8 核 16 线程设计。

根据外媒 wccftech 消息，海外零售商 Silicon Lottery 在其官网开售了特挑版处理器，专门为超频玩家提供。官方目前推出了 i5-11600K、i9-11900K 两款产品。

上图列出的处理器频率均为全核睿频频率。

以 6 核 12 线程的 i5-11600K 为例，该处理器官方参数为 2 核心睿频频率 4.9GHz，全核睿频频率 4.8GHz。这款产品普通体质版售价 249.99 美元（1630 元人民币），比亚马逊 264.99 美元的价格略低。处理器 4.9GHz 版售价 259.99 美元，而 5.0GHz 版售价高达 339.99 美元（2217 元人民币），相比普通版本贵了 36%。官方表示，体质最好的 i5-11600K 双核睿频可以达到 5.1GHz，这种体质在所有产品中占比 17%。

对于 i9-11900K，普通版本 4 核睿频频率可达 5.0GHz，8 核心睿频频率可达 4.9GHz。该处理体质最好的版本 4 核睿频可达 5.2GHz，全核睿频成绩为 5.1GHz，售价高达 879.99 美元，约合 5739 元人民币。

外媒 videocardz 制作了产品参数以及价格列表：

IT之家了解到，零售商 Silicon Lottery 还提供了处理器超频的建议电压，并表示强烈建议 i9-11900K 配备高质量电源和水冷散热器机型超频。