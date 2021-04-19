赛力斯华为智选 SF5 造车视频公布：机器人喷漆焊接，高强度钢车架

IT之家 4 月 19 日消息 2021 上海国际车展今日正式开展，赛力斯华为智选 SF5 纯电 SUV 于今日发布。这款车是华为智选与小康股份合作的首款车，将搭载 HUAWEI HiCar 全场景智能互联系统，售价为 21.68 万元和 24.68 万元。

华为今日公开了这款车的流水线造车视频，展现了机器人自动化加工的场景。

这款车目前已经上架华为官网。该车采用轻量化铝合金底盘，配合前双叉臂后多连杆独立悬架，实现更好的侧倾控制，兼顾舒适性。车身多处使用热成型钢（占比 19%）及高强度钢（使用占比为 68%），有效保护车内乘坐空间的安全性。

赛力斯华为智选 SF5 是在赛力斯重庆两江智能工厂生产的，车身采用机器人进行焊接。车身结构造好后，会进入油漆池覆盖底漆，随后进行喷漆工艺，同样由机器人完成。

随后，这款车在机器以及人工的帮助下进行组装，完成生产。

IT之家了解到，赛力斯华为智选 SF5 为混合动力设计，搭载 1.5T 四缸发动机，使用纯电与汽油发电两种方式进行供能。该车采用的 HUAWEI DriveONE 电驱系统集成了电机控制器、电机和减速器。满电条件下，NEDC 综合工况纯电续航达 180 公里，日常通勤成本低；满电满油的情况下，NEDC 综合工况续航里程 1000 公里以上。

这款车搭载的华为 HiCar 车载系统，支持丰富的应用与互联功能。该车配备高精毫米波雷达、超声波雷达、环视摄像头，实现 L2 级别自动辅助驾驶。